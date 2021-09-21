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محكمة مدريد الاقتصادية تنتصر مجددًا للسوبر ليج على اليويفا

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محكمة مدريد الاقتصادية تنتصر مجددًا للسوبر ليج على اليويفا محكمة مدريد الاقتصادية تنتصر مجددًا للسوبر ليج على اليويفا

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أصدرت محكمة مدريد الاقتصادية حكمًا جديدًا بشأن مشروع السوبر ليج الذي تدعمه أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.

ودعا 12 ناديًا إلى البطولة الجديدة في الموسم الماضي بعيدًا عن الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم، قبل أن تنسحب 9 أندية من المشروع.

ووفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن رويز دي لارا، قاضى محكمة مدريد الاقتصادية، أصدر حكمًا بإلغاء العقوبات المفروضة على الأندية المؤسسة لمشروع السوبر ليج خلال 5 أيام.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ألكسندر تشيفرين، رئيس اليويفا، بات مطالبًا برفع العقوبات، ونشر ذلك على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، وإلا سيحاكم بتهمة عصيان أحكام القضاء.

وقال القاضي إن الاتحاد الأوروبي يقف خارج حكم القانون، ويعزز علانية الممارسات التي تضر بمبدأ المنافسة الحرة برفضه لمشروع «السوبر ليج».

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن تعليق الاتحاد الأوروبي لقراراته ضد أندية السوبر ليج لن يكون كافيًا، بل يجب تأكيد إلغاء العقوبات.

وأضافت أن القاضي رويز دي لارا يعمل باجتهاد وسرعة مدهشة في قضية السوبر ليج، لكنه سيرحل عن منصبه في المحكمة في شهر أكتوبر المقبل.

المصرى اليوم

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