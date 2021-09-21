3 أشياء حذر منها موسيماني لاعبي الأهلي في المحاضرة الأخيرة قبل مباراة السوبر

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حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على تحذير اللاعبين من عدد من الأمور قبل مباراة السوبر المصري المرتقبة أمام طلائع الجيش مساء اليوم الثلاثاء.

ويواجه الأهلي مساء اليوم الثلاثاء نظيره طلائع الجيش على أرض ملعب استاد برج العرب بالأسكندرية على لقب السوبر المصري للموسم الماضي.

ويخوض الأهلي المباراة بعد تتويجه ببطولة الدوري الممتاز في الموسم الماضي فضلاً عن بطولة كأس مصر، التي توج بها على حساب طلائع الجيش ولذا يواجه الطلائع على لقب السوبر.

وحذر موسيماني لاعبي الأهلي من الاستهتار بالمنافس وعدم قدرته على الفوز على الأهلي خلال 31 مباراة جمعتهما من قبل، وشدد على ضرورة الكفاح والقتال في أرض الملعب، محذراً من تكرار سيناريو مباراة الفريقين الأخيرة في بطولة الدوري للموسم المنصرم والتي انتهت بالتعادل وكانت أحد أسباب خسارة الأهلي للقب الدوري.

أما ثاني الأشياء التي حذر منها موسيماني فهى الالتحامات والتدخلات العنيفة داخل منطقة الجزاء خوفاً من قرارات الحكام، خاصة أن تقنية الفار مطبقة في هذه المباراة، ويوجد لدّى طلائع الجيش أكثر من لاعب مهاري جيد مثل أحمد سمير وميدو جابر.

وأخيراً فقد حذر بيتسو موسيماني لاعبي الأهلي من الاعتراض على قرارات الحكم وعدم الدخول في مناقشات معه، خاصة أن مصطفى غربال حكم جاد ولا يحب حديث اللاعبين معه ولا يتررد عن إشهار البطاقات الملونة في حالات الاعتراض على قراراته.