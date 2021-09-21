أخبار عاجلة

أحمد شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن علي معلول والسولية -
خالد الغندور: مساعد حسام البدري لم يكن مقتنعًا بمستواه -
"الغذاء والدواء": 47 منشأة لم تلتزم بنظام توافر الأدوية -
«بورتريه».. أول مدرسة مصرية لتعليم الفنون في نيويورك -
منتدى الثقافة والإبداع يناقش «مشوار بسيوني» بعد حصولها على جائزة «نجيب محفوظ» -
إزالة 112 حالة تعدي على مساحة 12 ألف متر مباني و291 فدان بالشرقية -
«التنمية الثقافية» تبدأ في تقييم مواهب 130 من ذوى القدرات الخاصة بالهناجر -
طلب إحاطة بالبرلمان لسرعة الإنتهاء من تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية -
قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية لعام 20/2021 (نظام الدمج) بمدارس التعليم الفني بالبحر الأحمر -
وزيرة «البيئة» تعلن بدء البرنامج التدريبي السنوى لتصنيف ورصد الطيور المهاجرة بالتعاون مع مشروع الطيور الحوامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مران .. رباعي حراسة المرمى يؤدون تدريبات قوية

Print
مران الزمالك.. رباعي حراسة المرمى يؤدون تدريبات قوية مران .. رباعي حراسة المرمى يؤدون تدريبات قوية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أدى محمد أبوجبل ومحمد عواد وسيد عطية ومحمد نديم حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي تدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس المرمى خلال التدريب الصباحي للفريق اليوم الثلاثاء على ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب.

وظهر رباعي حراسة مرمى الزمالك، بصورة جيدة في التدريبات.. حيث اهتم مدرب الحراس بالفريق على تدريب لاعبيه على العرضيات وسرعة رد الفعل.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه المسائي في الخامسة مساءً على ملعب فندق الإقامة.

ويستعد الفريق لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزمالك: غيرنا 16 مدربًا في 6 سنوات.. ولو كنا نمتلك أفضل لاعبي العالم لن نفوز بالبطولات

الزمالك: غيرنا 16 مدربًا في 6 سنوات.. ولو كنا نمتلك أفضل لاعبي العالم لن نفوز بالبطولات

أمين صندوق الزمالك: مديونيات النادي تتجاوز مليار جنيه

أمين صندوق الزمالك: مديونيات النادي تتجاوز مليار جنيه

الزمالك: جلسة حاسمة مع أسامة نبيه.. وكارتيرون تلقى عرضًا مصريًا

الزمالك: جلسة حاسمة مع أسامة نبيه.. وكارتيرون تلقى عرضًا مصريًا

محمد صلاح يعلنها: بن شرقي يرحل من الزمالك وينضم إلى الدوري القطري

محمد صلاح يعلنها: بن شرقي يرحل من الزمالك وينضم إلى الدوري القطري