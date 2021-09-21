★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أدى محمد أبوجبل ومحمد عواد وسيد عطية ومحمد نديم حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس المرمى خلال التدريب الصباحي للفريق اليوم الثلاثاء على ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب.

وظهر رباعي حراسة مرمى الزمالك، بصورة جيدة في التدريبات.. حيث اهتم مدرب الحراس بالفريق على تدريب لاعبيه على العرضيات وسرعة رد الفعل.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه المسائي في الخامسة مساءً على ملعب فندق الإقامة.

ويستعد الفريق لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.