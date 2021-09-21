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محافظ المنيا ورئيس الجامعة يشاركان في ختام دوري مستقبل وطن لكرة القدم

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محافظ المنيا ورئيس الجامعة يشاركان في ختام دوري مستقبل وطن لكرة القدم محافظ المنيا ورئيس الجامعة يشاركان في ختام دوري مستقبل وطن لكرة القدم

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حرص اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والدكتور مصطفي عبد النبي، رئيس الجامعة، علي المشاركة في فعاليات ختام الدورة الرياضية لكرة القدم لحزب مستقبل وطن، والتي أقيمت بملعب الصالة المغطاة بجامعة المنيا، بحضور قيادات الحزب.

أقيمت المباراة النهائية، بين فريقي تونه الجبل والممثل لمركز ملوى، وكفر المنصورة الممثل لبندر المنيا.

وبدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني ثم انطلاق طابور العرض، وتقديم عروضًا استعراضية من فرقة الفنون الشعبية بمحافظة المنيا، وعروض رياضية، وانطلقت المباراة النهائية وانتهت بفوز فريق كفر المنصورة على فريق تونه الجبل ٣/ ٢ ليحقق فريق كفر المنصورة لقب البطولة ويتوج بطلًا لدوري مستقبل وطن على مستوى المحافظة.

وفي نهاية الختام تم تكريم الفرق الفائزة وتم تسليم كأس البطولة والميداليات الذهبية لفريق كفر المنصورة صاحب المركز الأول ومبلغ مالى قدره 25 الف جنيه، والميداليات الفضية لفريق تونة صاحب المركز الثانى ومبلغ مالى 20 الف جنيه، والميداليات البرونزية لفريق شم القبلية صاحب المركز الثالث ومبلغ 15 الف جنيه، كما تم تكريم افضل حارس مرمى، وأحسن لاعب.

ختام الدورة الرياضية لحزب مستقبل وطن في المنيا
ختام الدورة الرياضية لحزب مستقبل وطن في المنيا
ختام الدورة الرياضية لحزب مستقبل وطن في المنيا

المصرى اليوم

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