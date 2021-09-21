أبو الغيط ينعى المشير طنطاوي : أعطى لأمته الكثير

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نعى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق في مصر، الذي وافته المنية اليوم.

وقال أبوالغيط: «لقد أعطى الفقيد لأمته الكثير منذ كان ضابطا يافعاً في القوات المسلحة المصرية وحتي نهاية مسيرته الطويلة على أعلى درجات السلم العسكري، مروراً بمحطات رئيسية في حياته وحياة مصر، أبرزها حرب أكتوبر المجيدة، وانتقال السلطة عام 2011 إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإدارة شؤون البلاد، في أدق وأصعب المراحل».

وتابع: «إذ يتوجه الأمين العام بخالص التعزية إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والى مصر حكومة وشعباً، بخالص العزاء في هذا المصاب، فإنه يدعو الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد الكبير فسيح جناته جزاء ما قدم لوطنه، وأن يمن على أسرته ومحبيه بالصبر والسلوان».