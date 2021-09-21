استدرجت طليقها بمكالمة ..حيثيات السجن 5 سنوات لـ 6 متهمين في الزواية الحمراء

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أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة سيدة و5 أخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، في اتهامهم بخطف طليق المتهمه السادسة واكراه بالتوقيع على ايصالات أمانه تحت تهديد السلاح، وقالت الحيثيات أن المتهمة السادسة خططت لاستدراج طليقها بعيدا عن أعين أهله انتقاما منه وإكراه بالتوقيع على ايصالات أمانة بمساعدة باقى المتهمين الذين احدثوا اصابته بسلاح ابيض في وجهه .

قالت الحيثيات التي أودعتها المحكمة، برئاسة المستشار يحيى عادل عبداللطيف وعضوية المستشارين حاتم عبدالفتاح أبوشنب وعادل أحمد حراجى وأمانة سر رفاعى فهمى رفاعى، حيث أن وقائع الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة واطمان اليها وجدانها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من كافة أوراقها وماتم فيها من تحقيقات ومادار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما قرره المجنى عليه «على –ر» انه وبتاريخ الواقعة ورد اليه اتصال هاتفى من المتهمة السادسة «طليقته» بالرغبة في مقابلته ومرافقته لها لشراء بعض المستلزمات للمخبز خاصتهما فتقابل معها واستقلا سيارة اجرها أحضرتها المتهمة الأخيرة وحال وصولهما لمكان الواقعة فوجئ بنزولها وقائد السيارة ودلف المتهمين السيارة واقتادوه عنوه إلى مسكن المتهم الأول واعتدوا عليه بالضرب بسلاح أبيض واكرهوه بالتوقيع والبصمة على ايصالات أمانه .

واستندت الحيثيات إلى تحريات النقيب أحمد حسن معاون مباحث الزاوية الحمراء والذى قال انه ورد اليه اتصال هاتفي من أحد مصادره السرية باستغاثة المجنى عليه من احدى العقارات فتوجه إلى مكان الواقعة وسمع ذات الأصوات وبالدلوف للعقار أبصر المجنى عليه يستغيث حال تواجد المتهم الأول ممسكا بيده سلاح ابيض «مطواه» وبرفقته باقى المتهمين فضبطهم وأضاف انه عثر على ايصالات أمانة عليها بصمات المجنى عليه وتوقيعه وباجرائه التحريات توصلت إلى صحة الواقعة، كما شهد الشاهد الأول وأضاف بان تحرياته توصلت إلى قيام المتهمة السادسة بالاتفاق مع قائد سيارة مجهول لاصطحاب المجنى عليه بعد الاتفاق مع المتهمين

وقالت الحيثات أنه ثبت من تقرير مستشفى السيد جلال أن المجنى عليه به عده إصابات عبارة عن جرح قطعي طوله 3 سنتمتر على الانف وكدمه أسفل العين اليسرى وسحجات على جانب الكف الأيمن.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بمعاقبة سيدة و5 أخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، في اتهامهم بخطف طليق الأولى بالتحايل، واكرهوه بالتوقيع على ايصالات أمانة تحت تهديد السلاح بالزواية الحمراء. كانت النيابة أحالت كل من «محمد –ع» و«أحمد –م» و«صالح –أ» و«محمد –ش» و«اسلام –ف» و«صفاء –ع» إلى محكمة الجنايات، لانهم في يوم 12 أكتوبر 2020 بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء خطفوا واخر مجهول المجنى عليه «على –ر» طليق المتهمه السادسة، وكان ذلك بالتحايل والاكراة بان زعمت له الأخيرة حيلة رغبتها في مرافقته لها لشراء احتياجاتها لتجارتها قاصدة الانفراد به وابعاده عن ذويه واستعانت بمجهول كقائد لسيارة أجره عامه فخدعته ووقع ضحيه شركائها وما ان ابعداه عن محيط سكنه حتى تركت المتهمه السادسة والمجهول السيارة ودلف اليه باقى المتهمين واقتادوه عنوه إلى مسكن المتهم الأول واكرهوا المجنى عليه بالقوة والتهديد على امضاء والبصم على سند دين ايصالات امانه بان تعدى عليه المتهم الأول بسلاح «ابيض» مطواه محدثا اصابته .