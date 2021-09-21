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سقوط تشكيل عصابي غسلوا 50 مليون جنيه حصيلة اتجار بالمواد المخدرة

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سقوط تشكيل عصابي غسلوا 50 مليون جنيه حصيلة اتجار بالمواد المخدرة سقوط تشكيل عصابي غسلوا 50 مليون جنيه حصيلة اتجار بالمواد المخدرة

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، اليوم الثلاثاء، من ضبط عناصر تشكيل عصابى ضم 4 أشخاص، مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة ومطروح، لتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في الاتجار والترويج للمواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات.

جاء بالتحريات أن المتهمين قصدوا من وراء ذلك إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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