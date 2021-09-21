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ضربة موجعة.. ضبط عصابة سرقة المواد البترولية من أنانبيب البترول بالقاهرة (صور)

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ضربة موجعة.. ضبط عصابة سرقة المواد البترولية من أنانبيب البترول بالقاهرة (صور) ضربة موجعة.. ضبط عصابة سرقة المواد البترولية من أنانبيب البترول بالقاهرة (صور)

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في ضربة أمنية موجعة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، 20 متهمًا بتخزين مواد بترولية مستولى عليها من إحدى خطوط البترول بمخزنين كائنين بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزنين المشار إليهما، وأمكن ضبط عناصر التشكيل العصابي، وبحوزتهم: 9 وصلات معدنية- محبس كبير- مجموعة من سلوك اللحام ومفتاح إنجليزى وأسلاك كهربائية خاصة بماكينة اللحام وقطعة حديد إسطوانية الشكل- حقيبة معدات بداخلها جهاز لحام – مبلغ مالى -14 هاتف محمول- مظروف بداخله بعض الأوراق الخاصة بالحسابات- 7 موتور شفط- 10 خراطيم مختلفة الأحجام – 44 جركن مواد بترولية- 5 مقياس حديدى ونحاسى- بندقية خرطوش- 3طلقات من ذات العيار- 9 سيارات بداخل اثنين منهم «15000لتر مواد بترولية» – 40 ألف لتر من المواد البترولية داخل الخزانات – خزانات سعة 30 ألف لتر فارغ.

ضبط عصابة سرقة المواد البترولية

وبمواجهتهم، اعترفوا باستيلائهم على تلك الكميات من المواد البترولية وتخزينها بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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