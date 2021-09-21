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قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين لأربع مجموعات لخوض تقسيمة فنية خلال التدريب الصباحي للفريق اليوم الثلاثاء، على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر برج العرب الحالي.

وقام المدير الفني للزمالك، بتقسيم اللاعبين لمجموعتين.. بينما تولى البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال الإشراف على التدريبات البدنية.

وخاضت كل مجموعة تقسيمة في منتصف الملعب، حيث حرص كارتيرون على الاهتمام بالنواحي الفنية وتصحيح أخطاء اللاعبين خلال التقسيمة.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه المسائي في الخامسة مساءً على ملعب فندق الإقامة.

ويستعد الفريق لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.