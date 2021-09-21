أخبار عاجلة

أحمد شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن علي معلول والسولية -
خالد الغندور: مساعد حسام البدري لم يكن مقتنعًا بمستواه -
"الغذاء والدواء": 47 منشأة لم تلتزم بنظام توافر الأدوية -
«بورتريه».. أول مدرسة مصرية لتعليم الفنون في نيويورك -
منتدى الثقافة والإبداع يناقش «مشوار بسيوني» بعد حصولها على جائزة «نجيب محفوظ» -
إزالة 112 حالة تعدي على مساحة 12 ألف متر مباني و291 فدان بالشرقية -
«التنمية الثقافية» تبدأ في تقييم مواهب 130 من ذوى القدرات الخاصة بالهناجر -
طلب إحاطة بالبرلمان لسرعة الإنتهاء من تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية -
قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية لعام 20/2021 (نظام الدمج) بمدارس التعليم الفني بالبحر الأحمر -
وزيرة «البيئة» تعلن بدء البرنامج التدريبي السنوى لتصنيف ورصد الطيور المهاجرة بالتعاون مع مشروع الطيور الحوامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"حمدوك": محاولة الانقلاب مدبرة من داخل وخارج القوات المسلحة

Print
"حمدوك": محاولة الانقلاب مدبرة من داخل وخارج القوات المسلحة "حمدوك": محاولة الانقلاب مدبرة من داخل وخارج القوات المسلحة
رئيس وزراء السودان يتوعّد بإجراءات فورية لتحصين العملية الانتقالية

كشف رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، أن محاولة الانقلاب مدبرة من داخل وخارج القوات المسلحة.
وقال "حمدوك": "سنتخذ إجراءات فورية لتحصين العملية الانتقالية.. ويجب دعم وتحصين الانتقالية".
وأضاف: "عزيمة شعبنا كانت أقوى من الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، ووحدة قوى الحرية والثورة هي الضمان للانتقال المدني الديمقراطي".
ونبه إلى أن محاولة الانقلاب تعتبر درسًا مستفادًا ودافعًا لوقفة حقيقية وجادة لوضع الأمور في نصابها الصحيح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تفاصيل توجيه الحكومة بإغلاق «سناتر الدروس الخصوصية»

تفاصيل توجيه الحكومة بإغلاق «سناتر الدروس الخصوصية»

الحكومة السودانية ترسل وفدًا رفيعًا للتفاوض مع محتجّي شرق البلاد

الحكومة السودانية ترسل وفدًا رفيعًا للتفاوض مع محتجّي شرق البلاد

الحكومة السودانية ترسل وفدًا رفيعًا للتفاوض مع محتجّي شرق البلاد

الحكومة السودانية ترسل وفدًا رفيعًا للتفاوض مع محتجّي شرق البلاد

الحكومة الأردنية : استمرار تعافي الايرادات واستقرار الدين

الحكومة الأردنية : استمرار تعافي الايرادات واستقرار الدين