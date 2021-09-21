"حمدوك": محاولة الانقلاب مدبرة من داخل وخارج القوات المسلحة

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رئيس وزراء السودان يتوعّد بإجراءات فورية لتحصين العملية الانتقالية

كشف رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، أن محاولة الانقلاب مدبرة من داخل وخارج القوات المسلحة.

وقال "حمدوك": "سنتخذ إجراءات فورية لتحصين العملية الانتقالية.. ويجب دعم وتحصين الحكومة الانتقالية".

وأضاف: "عزيمة شعبنا كانت أقوى من الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، ووحدة قوى الحرية والثورة هي الضمان للانتقال المدني الديمقراطي".

ونبه إلى أن محاولة الانقلاب تعتبر درسًا مستفادًا ودافعًا لوقفة حقيقية وجادة لوضع الأمور في نصابها الصحيح.