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"الهلال" ثاني أفضل نادٍ آسيوي و"النصر" في المركز الـ 11

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"کاوازکي" الياباني احتل الصدارة

احتل نادي الهلال المركز الثاني كأفضل نادٍ آسيوي بحسب موقع footballDatabase المتهم بترتيب الأندية وفقاً لعدد النقاط التي يحصل عليها كل فريق.

وجاء ترتيب العشرة أندية الأوائل على النحو التالي:

1- کاوازکي الياباني.

2- الهلال السعودي.

3- برسیبولیس الإيراني.

4- جونبوك الكوري الجنوبي.

5- الدحيل القطري.

6- أولسان الكوري الجنوبي.

7- السد القطري.

8- یوكوهاما الياباني.

9- باختاکور الأوزبكي.

10- شانغهاي الصيني.

وجاء النصر في المركز الـ 11 فيما جاء الاستقلال الإيراني في المركز الـ 12.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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