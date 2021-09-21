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أحمد شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن علي معلول والسولية
-
الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:32 صباحاً
خالد الغندور: مساعد حسام البدري لم يكن مقتنعًا بمستواه
-
الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:32 صباحاً
"الغذاء والدواء": 47 منشأة لم تلتزم بنظام توافر الأدوية
-
الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:24 صباحاً
«بورتريه».. أول مدرسة مصرية لتعليم الفنون في نيويورك
-
الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:18 صباحاً
منتدى الثقافة والإبداع يناقش «مشوار بسيوني» بعد حصولها على جائزة «نجيب محفوظ»
-
الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:18 صباحاً
إزالة 112 حالة تعدي على مساحة 12 ألف متر مباني و291 فدان بالشرقية
-
الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:18 صباحاً
«التنمية الثقافية» تبدأ في تقييم مواهب 130 من ذوى القدرات الخاصة بالهناجر
-
الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:18 صباحاً
طلب إحاطة بالبرلمان لسرعة الإنتهاء من تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية
-
الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:18 صباحاً
قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية لعام 20/2021 (نظام الدمج) بمدارس التعليم الفني بالبحر الأحمر
-
الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:18 صباحاً
وزيرة «البيئة» تعلن بدء البرنامج التدريبي السنوى لتصنيف ورصد الطيور المهاجرة بالتعاون مع مشروع الطيور الحوامة
-
الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:18 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
بائع مشروبات بدرجة مهندس.. تخرج من الجامعة وعمل مشروع كافيه متنقل
فيديو
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 01:51 مساءً
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