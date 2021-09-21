أخبار عاجلة

أحمد شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن علي معلول والسولية -
خالد الغندور: مساعد حسام البدري لم يكن مقتنعًا بمستواه -
"الغذاء والدواء": 47 منشأة لم تلتزم بنظام توافر الأدوية -
«بورتريه».. أول مدرسة مصرية لتعليم الفنون في نيويورك -
منتدى الثقافة والإبداع يناقش «مشوار بسيوني» بعد حصولها على جائزة «نجيب محفوظ» -
إزالة 112 حالة تعدي على مساحة 12 ألف متر مباني و291 فدان بالشرقية -
«التنمية الثقافية» تبدأ في تقييم مواهب 130 من ذوى القدرات الخاصة بالهناجر -
طلب إحاطة بالبرلمان لسرعة الإنتهاء من تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية -
قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية لعام 20/2021 (نظام الدمج) بمدارس التعليم الفني بالبحر الأحمر -
وزيرة «البيئة» تعلن بدء البرنامج التدريبي السنوى لتصنيف ورصد الطيور المهاجرة بالتعاون مع مشروع الطيور الحوامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

الدكتور محمد العريان في ضيافة جامعة النيل الأهلية

Print
الدكتور محمد العريان في ضيافة جامعة النيل الأهلية الدكتور محمد العريان في ضيافة جامعة النيل الأهلية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف جامعة النيل الأهلية، عبر البث الحي المباشر، من خلال تقنية ( ZOOM) في الثانية بعد ظهر اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر الجاري، محاضرة موسعة للبروفيسور الدكتور محمد العريان؛ رئيس كلية الملكة كوينز بجامعة كامبريدج؛ وأستاذ الممارسة بمدرسة وارتون لإدارة الأعمال بجامعة بنسلفانيا الأمريكية؛ والزميل الأقدم بمعهد لودر للإدارة والدراسات الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية، وكبير المستشارين الاقتصاديين لدى مجموعة أليانز؛ ومستشار للجنة استراتيجيات الاستثمار GIC ورئيس لجنة مايكروسوفت للاستثمار؛ ورئيس صندوق جراميرسي.

تأتي مشاركة الدكتور محمد العريان؛ اليوم على هامش فعاليات النسخة الثلاثين من المؤتمر الدولي لإدارة التكنولوجيا؛ والذي تستضيفه الجامعة، برئاسة الدكتور وائل عقل، وتحت رعاية الدكتور عمرو طلعت؛ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وتنظمه الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا (IAMOT)؛ ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية؛ ويدور عنوانه حول «إدارة التكنولوجيا من أجل عالم المستقبل».

محاضرة الدكتور محمد العريان اليوم تحمل عنوان «إسال محمد العريان» من خلال الرابط الذي تمت مشاركته على صفحة جامعة النيل بوسائل التواصل الاجتماعي، وسيلتقي المشاركين والمتفاعلين الإجابات خلال اللقاء.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ الجيزة يقرر إنشاء وحدة البنية المعلوماتية المكانية لحصر المخالفات والتعديات

محافظ الجيزة يقرر إنشاء وحدة البنية المعلوماتية المكانية لحصر المخالفات والتعديات

بدء أولى جلسات اليوم الثاني من مؤتمر «تراث القاهرة بين الواقع والمأمول» بدار الكتب

بدء أولى جلسات اليوم الثاني من مؤتمر «تراث القاهرة بين الواقع والمأمول» بدار الكتب

احتفالاً باليوم العالمي للسياحة.. توزيع ورود وهدايا على السياح الأجانب في الكرنك

احتفالاً باليوم العالمي للسياحة.. توزيع ورود وهدايا على السياح الأجانب في الكرنك

محافظ المنيا: إنشاء مصنع لتدوير المخلفات ومحطة وسيطة بمركز المنيا

محافظ المنيا: إنشاء مصنع لتدوير المخلفات ومحطة وسيطة بمركز المنيا