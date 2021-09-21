الدكتور محمد العريان في ضيافة جامعة النيل الأهلية

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تستضيف جامعة النيل الأهلية، عبر البث الحي المباشر، من خلال تقنية ( ZOOM) في الثانية بعد ظهر اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر الجاري، محاضرة موسعة للبروفيسور الدكتور محمد العريان؛ رئيس كلية الملكة كوينز بجامعة كامبريدج؛ وأستاذ الممارسة بمدرسة وارتون لإدارة الأعمال بجامعة بنسلفانيا الأمريكية؛ والزميل الأقدم بمعهد لودر للإدارة والدراسات الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية، وكبير المستشارين الاقتصاديين لدى مجموعة أليانز؛ ومستشار للجنة استراتيجيات الاستثمار GIC ورئيس لجنة مايكروسوفت للاستثمار؛ ورئيس صندوق جراميرسي.

تأتي مشاركة الدكتور محمد العريان؛ اليوم على هامش فعاليات النسخة الثلاثين من المؤتمر الدولي لإدارة التكنولوجيا؛ والذي تستضيفه الجامعة، برئاسة الدكتور وائل عقل، وتحت رعاية الدكتور عمرو طلعت؛ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وتنظمه الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا (IAMOT)؛ ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية؛ ويدور عنوانه حول «إدارة التكنولوجيا من أجل عالم المستقبل».

محاضرة الدكتور محمد العريان اليوم تحمل عنوان «إسال محمد العريان» من خلال الرابط الذي تمت مشاركته على صفحة جامعة النيل بوسائل التواصل الاجتماعي، وسيلتقي المشاركين والمتفاعلين الإجابات خلال اللقاء.