مغني الراب تاك يطرح أغنيته المنفردة الجديدة «ذا ميرور ثيوري»

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اطلق مغني الراب تاك الذي نشأ في الإمارات أغنيه جديدة بعنوان «ذا ميرور ثيوري»، حيث قال أنه كتب الكلمات بعد حادث انفصال عاطفي.

وأضاف «تاك»: «كتبتُ كلمات هذه الأغنية بعد حادثة انفصال عاطفي، حيث شعرتُ بالارتباك حول سبب الانفصال والطريقة التي أدت إلى هذه النهاية. لكنني أدركتُ بعد إعادة التفكير في بعض المواقف السابقة أن شريكتي واجهت العديد من المشاكل في الماضي جعلتها غير قادرة على منحي الحب الذي أحتاجه. وهذا شيء يصعب علينا نحن الرجال الاعتراف به، فنحن نحتاج إلى الحب والعاطفة أيضاً».

ومن المتوقع أن يقيم تاك عروضاً غنائية مباشرة قريباً بالتزامن مع إعادة إطلاق الفعاليات في الإمارات والمنطقة: «أعتزم بالتأكيد تأدية هذه الأغنية على المسرح خلال الأشهر القادمة، فأنا أشعر بحنينٍ للعروض المباشرة والغناء بشغف وإحساس صادق».