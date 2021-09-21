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جامعة الفيوم: فتح باب التقدم للمشاركة في الملتقى الطلابي الإبداعي الـ22

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جامعة الفيوم: فتح باب التقدم للمشاركة في الملتقى الطلابي الإبداعي الـ22 جامعة الفيوم: فتح باب التقدم للمشاركة في الملتقى الطلابي الإبداعي الـ22

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صرح الدكتور محمد سعيد أبوالغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم فتح باب التقدم للمشاركة في الملتقى الطلابي الإبداعي الثاني والعشرين والذي سيعقده المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي تحت عنوان:- (أثر التوجهات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات على دور الجامعات في مواجهة التحديات المعاصرة).

وأشار ألدكتور محمد سعيد أبوالغار أن محاور الملتقى تشمل البحث العلمي في ظل جائحة كورونا، والأنشطة والقوانين في ظل التغيرات العالمية، والتوجهات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات، والإبداع الفني والأدبي، والآثار النفسية على طلبة الجامعات نتيجة جائحة كورونا.

وأضاف أنه سيتم استقبال الأبحاث للمشاركة في الملتقى حتى موعد أقصاه ٢٠٢١/١٠/١٠ عن طريق البريد الإلكتروني التالي:-

المصرى اليوم

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