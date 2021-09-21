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«الخشت» يشدد على انتهاء تطعيم الجرعة الأولى لجميع الطلاب قبل بدء الدراسة

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«الخشت» يشدد على انتهاء تطعيم الجرعة الأولى لجميع الطلاب قبل بدء الدراسة «الخشت» يشدد على انتهاء تطعيم الجرعة الأولى لجميع الطلاب قبل بدء الدراسة

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عقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماعا مع نواب رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات ومدير مركز الخدمات المعرفية والإلكترونية وأمين عام للجامعة، وذلك في إطار متابعة استعدادات الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد 2021- 2022 المقرر له يوم السبت 9 أكتوبر المقبل، حيث تستقبل الجامعة نحو 270 ألف طالب وطالبة بمختلف كلياتها في العام الجامعي الجديد.

واستعرض الدكتور محمد الخشت، خلال الاجتماع، كافة الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية في العام الجامعي الجديد، والتي تشمل انتهاء أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق والمصاعد، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي مع بدء الدراسة، وعملية تنظيم دخول الأفراد والسيارات ومنظومة الكاميرات.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة الانتهاء من التطعيم بالجرعة الأولى على الأقل لجميع منسوبي الجامعة قبل بدء العام الدراسي الجديد 2021 / 2022، لحمايتهم من الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وذلك ضمن الخطة الاحترازية التي تتخذها الجامعة لمنع انتشار الفيروس ووضع صحة وسلامة منسوبيها في صدارة أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات الدولة المصرية والخطة القومية الشاملة للتطعيم لمجابهة المرض ومنع تفشي .

ووجه الدكتور الخشت، بالانتهاء من تجهيز كل مقررات الفصل الدراسي الأول إلكترونيًا كخطوة ضرورية لتحول عمليات التدريس الكترونيا مع وضع بنوك أسئلة في كل المواد، واستكمال أعمال البنية التحتية اللازمة لتحول طرق التدريس والامتحانات إلى نظام التعليم المدمج.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على انتظام إجراءات الكشف الطبي للطلاب، وانتهاء توزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وسرعة الانتهاء من أعمال القيد والتسجيل للطلاب الجدد بشؤون الطلاب بالكليات، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم ومراجع لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول، واستخراج البطاقات الجامعية، والانتهاء من نتائج التحويلات ونقل القيد بين الكليات، مشيرًا إلى انتهاء كليات الجامعة من إعداد الخطط الخاصة باستقبال الطلاب الجدد من اليوم الأول للدراسة والاحتفاء بهم وتعريفهم بنظام الدراسة ومرافق الجامعة وتاريخها، وذلك بمشاركة الطلاب القدامى.

ولفت الدكتور محمد الخشت، إلى ضرورة وضع خطة شاملة للأنشطة الطلابية المختلفة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية وتفعيلها، وتوسيع قاعدة المشاركة في تلك الأنشطة بين الطلاب، من خلال قيام كافة الكليات بإعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية وإعلانها للطلاب، لتنفيذ أنشطة توفر للطلاب الفرص لتنمية قدراتهم العلمية والعملية واكتساب خبرات جديدة، وتفعيل خطة الموسم الثقافي بكل كلية، إلى جانب الموسم الثقافي والفني على مستوى الجامعة والذي سيتم خلاله استضافة كبار المفكرين والفنانين، ليتضمن ندوات وأنشطة ثقافية وفنية ترتقي بالذوق العام.

المصرى اليوم

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