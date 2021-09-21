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السجن 5 سنوات لسيدة و5 آخرين خطفوا طليقها وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة

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السجن 5 سنوات لسيدة و5 آخرين خطفوا طليقها وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة السجن 5 سنوات لسيدة و5 آخرين خطفوا طليقها وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة سيدة و5 أخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، في اتهامهم بخطف طليق الأولى بالتحايل، واكرهوه بالتوقيع على ايصالات أمانة تحت تهديد السلاح بالزواية الحمراء.

صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى عادل عبداللطيف وعضوية المستشارين حاتم عبدالفتاح أبوشنب وعادل أحمد حراجى وأمانة سر رفاعى فهمى رفاعى.

كانت النيابة أحالت كل من «محمد –ع» و«أحمد –م» و«صالح –أ» و«محمد –ش» و«اسلام –ف» و«صفاء –ع» إلى محكمة الجنايات، لانهم في يوم 12 أكتوبر 2020 بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء خطفوا واخر مجهول المجنى عليه «على –ر» طليق المتهمه السادسة، وكان ذلك بالتحايل والاكراة بان زعمت له الأخيرة حيلة رغبتها في مرافقته لها لشراء احتياجاتها لتجارتها قاصدة الانفراد به وابعاده عن ذويه واستعانت بمجهول كقائد لسيارة أجره عامه فخدعته ووقع ضحيه شركائها وما ان ابعداه عن محيط سكنه حتى تركت المتهمه السادسة والمجهول السيارة ودلف اليه باقى المتهمين واقتادوه عنوه إلى مسكن المتهم الأول واكرهوا المجنى عليه بالقوة والتهديد على امضاء والبصم على سند دين ايصالات امانه بان تعدى عليه المتهم الأول بسلاح «ابيض» مطواه محدثا اصابته.

المصرى اليوم

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