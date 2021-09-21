أخبار عاجلة

أحمد شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن علي معلول والسولية -
خالد الغندور: مساعد حسام البدري لم يكن مقتنعًا بمستواه -
"الغذاء والدواء": 47 منشأة لم تلتزم بنظام توافر الأدوية -
«بورتريه».. أول مدرسة مصرية لتعليم الفنون في نيويورك -
منتدى الثقافة والإبداع يناقش «مشوار بسيوني» بعد حصولها على جائزة «نجيب محفوظ» -
إزالة 112 حالة تعدي على مساحة 12 ألف متر مباني و291 فدان بالشرقية -
«التنمية الثقافية» تبدأ في تقييم مواهب 130 من ذوى القدرات الخاصة بالهناجر -
طلب إحاطة بالبرلمان لسرعة الإنتهاء من تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية -
قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية لعام 20/2021 (نظام الدمج) بمدارس التعليم الفني بالبحر الأحمر -
وزيرة «البيئة» تعلن بدء البرنامج التدريبي السنوى لتصنيف ورصد الطيور المهاجرة بالتعاون مع مشروع الطيور الحوامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أئمة وواعظات السودان في زيارة المتحف المصري: التاريخ خير شاهد على عظمة الحضارة المصرية

Print
أئمة وواعظات السودان في زيارة المتحف المصري: التاريخ خير شاهد على عظمة الحضارة المصرية أئمة وواعظات السودان في زيارة المتحف المصري: التاريخ خير شاهد على عظمة الحضارة المصرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر زيارة لأئمة وواعظات والسودان للمتحف المصري بميدان التحرير اليوم ،الثلاثاء، ضمن فعاليات الدورة التدريبية الثانية المشتركة التي تُعقد حاليًا في الفترة من 17/9/2021م حتى 24/9/2021م، وقد رافق الوفد خلال الزيارة د.أشرف فهمي ،مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف.

وخلال الزيارة أعرب الأئمة والواعظات من دولة السودان الشقيقة عن بالغ سعادتهم بهذه الزيارة التي اطلعوا فيها على عظمة وعراقة الحضارة المصرية .

وأكد الأئمة والواعظات السودانيين أن مصر بلد عريق وحضارته تضرب بجذورها لآلاف السنين، مقدمين الشكر للدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، على هذه البرامج الرائعة والمتنوعة للدورة التدريبية الثانية المشتركة.

زيارة وفد أئمة وواعظات السودان للمتحف المصري
زيارة وفد أئمة وواعظات السودان للمتحف المصري
زيارة وفد أئمة وواعظات السودان للمتحف المصري
زيارة وفد أئمة وواعظات السودان للمتحف المصري
زيارة وفد أئمة وواعظات السودان للمتحف المصري
زيارة وفد أئمة وواعظات السودان للمتحف المصري
زيارة وفد أئمة وواعظات السودان للمتحف المصري
زيارة وفد أئمة وواعظات السودان للمتحف المصري

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير المالية: 55% من اقتصاد مصر «غير رسمي»

وزير المالية: 55% من اقتصاد مصر «غير رسمي»

«بورتريه».. أول مدرسة مصرية لتعليم الفنون في نيويورك

«بورتريه».. أول مدرسة مصرية لتعليم الفنون في نيويورك

خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.. مدبولي يكشف خطة تطوير سيناء

خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.. مدبولي يكشف خطة تطوير سيناء

مدبولي: محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم في العالم ونُفذت بآياد مصرية

مدبولي: محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم في العالم ونُفذت بآياد مصرية