أئمة وواعظات السودان في زيارة المتحف المصري: التاريخ خير شاهد على عظمة الحضارة المصرية

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نظمت أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر زيارة لأئمة وواعظات مصر والسودان للمتحف المصري بميدان التحرير اليوم ،الثلاثاء، ضمن فعاليات الدورة التدريبية الثانية المشتركة التي تُعقد حاليًا في الفترة من 17/9/2021م حتى 24/9/2021م، وقد رافق الوفد خلال الزيارة د.أشرف فهمي ،مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف.

وخلال الزيارة أعرب الأئمة والواعظات من دولة السودان الشقيقة عن بالغ سعادتهم بهذه الزيارة التي اطلعوا فيها على عظمة وعراقة الحضارة المصرية .

وأكد الأئمة والواعظات السودانيين أن مصر بلد عريق وحضارته تضرب بجذورها لآلاف السنين، مقدمين الشكر للدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، على هذه البرامج الرائعة والمتنوعة للدورة التدريبية الثانية المشتركة.

زيارة وفد أئمة وواعظات السودان للمتحف المصري

زيارة وفد أئمة وواعظات السودان للمتحف المصري

زيارة وفد أئمة وواعظات السودان للمتحف المصري

زيارة وفد أئمة وواعظات السودان للمتحف المصري

زيارة وفد أئمة وواعظات السودان للمتحف المصري

زيارة وفد أئمة وواعظات السودان للمتحف المصري

زيارة وفد أئمة وواعظات السودان للمتحف المصري