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stc و"ضوئيات المتكاملة" توقعان اتفاقية تعاون في مجال إنترنت الأشياء وتطوير البنية التحتية الرقمية

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بهدف تمكين المواطنين والشركات من الاستفادة من النمو المستدام وازدهار الفرص الاقتصادية

stc و

وقعت stc وشركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات، التابعة للشركة للكهرباء، اتفاقية استخدام شبكات stc لتطوير البنية التحتية الرقمية في المملكة العربية السعودية، تحت مظلة خدمات إنترنت الأشياء (IOT)، بهدف تمكين المواطنين والشركات من الاستفادة من النمو المستدام وازدهار الفرص الاجتماعية والاقتصادية.


وتم توقيع الاتفاقية بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد، حيث ستتمكن بموجب الاتفاقية شركة "ضوئيات" من استخدام نطاق الطيف الترددي لشبكة الهاتف المتحرك اللاسلكية الخاصة بشركة stc ، ما يمكنها من تقديم عدد من تطبيقات إنترنت الأشياء مثل: خدمات المنازل الذكية، المدن الذكية، العدادات الذكية، السيارات المتصلة، والحلول الأمنية والصحية للأعمال التجارية.

وستسمح stc لشركة ضوئيات، بإمكانية الوصول إلى الجوال بها، بما في ذلك تقنيات النطاق العريض منخفضة الطاقة (LPWA) في مختلف أنحاء المملكة؛ لتلبية الطلب المتزايد على الأجهزة المتصلة، حيث ستمكن تغطية شبكة الجوال الواسعة لشركة stc أفضل اتصال لاسلكي لأجهزة الاستشعار الداخلية والخارجية للاتصال بمنصات "ضوئيات" المتينة، التي ستسمح للعملاء بالتوسع التقني وتطوير أعمالهم التجارية.

وقال محمد العبادي، الرئيس التنفيذي لوحدة النواقل والمشغلين في stc: "نحن في stc فخورون ببناء مجتمع VNOs (مشغلو الشبكات الافتراضية) تلبية لاحتياجات العملاء المتزايدة في المملكة العربية السعودية، حيث تأتي هذه الاتفاقية مع "ضوئيات المتكاملة"، تماشياً مع رؤية 2030 المتمثلة في زيادة الرقمنة في السوق السعودية، من خلال زيادة عروض إنترنت الأشياء و M2M في عدد من الصناعات".

من جانبه عبّر الدكتور أحمد سندي، الرئيس التنفيذي لشركة "ضوئيات المتكاملة" عن سعادته بتوقيع اتفاقية استخدام شبكات مع stc.


وقال: "يسرنا تعزيز تعاوننا مع stc في مجال تقديم خدمات إنترنت الأشياء، وسيحقق هذا الاتفاق، بإذن الله، أعلى مستوى من القدرات والحلول الابتكارية لخدمة العملاء، خصوصاً في قطاع الطاقة والمدن الذكية وغيرها من الاستخدامات الجوهرية".

الجدير بالذكر، أن الشركتين تتعاونان للاستفادة من إمكانياتهما لنشر خدمات إنترنت الأشياء(IOT) في تمكين الثورة الصناعية الرابعة في المملكة، وستساعد تغطية شبكة (stc) الواسعة ورؤية "ضوئيات" معاً، في بناء الجيل الجديد من خدمات إنترنت الأشياء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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