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أحمد شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن علي معلول والسولية
-
الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:32 صباحاً
خالد الغندور: مساعد حسام البدري لم يكن مقتنعًا بمستواه
-
الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:32 صباحاً
"الغذاء والدواء": 47 منشأة لم تلتزم بنظام توافر الأدوية
-
الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:24 صباحاً
«بورتريه».. أول مدرسة مصرية لتعليم الفنون في نيويورك
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:18 صباحاً
منتدى الثقافة والإبداع يناقش «مشوار بسيوني» بعد حصولها على جائزة «نجيب محفوظ»
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:18 صباحاً
إزالة 112 حالة تعدي على مساحة 12 ألف متر مباني و291 فدان بالشرقية
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:18 صباحاً
«التنمية الثقافية» تبدأ في تقييم مواهب 130 من ذوى القدرات الخاصة بالهناجر
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:18 صباحاً
طلب إحاطة بالبرلمان لسرعة الإنتهاء من تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:18 صباحاً
قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية لعام 20/2021 (نظام الدمج) بمدارس التعليم الفني بالبحر الأحمر
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:18 صباحاً
وزيرة «البيئة» تعلن بدء البرنامج التدريبي السنوى لتصنيف ورصد الطيور المهاجرة بالتعاون مع مشروع الطيور الحوامة
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:18 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
أسراب النحل "تشن غارات" على طيور البطريق في جنوب إفريقيا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 01:32 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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