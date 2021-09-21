شكاوى المواطنين: أسرة تبحث عن حقها في استرداد قطعة أرض

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32 عاما مرت، ولم يتم ما يسعى إليه بعض من أهالى مدينة أبوالنمرس، وهو استرداد قطعة الأرض التي تبرعوا بها، رغم كل الجهود المبذولة.

وكانت بداية الموضوع، قبل ذلك بسنوات عديدة. حيث بدأت الجهود عام 1948، بمحاولة الحصول على موافقة حينذاك، بتدبير تمويل وتخصيص قطعة أرض لإقامة مستشفى مركزي بقرية أبوالنمرس، لأن القرية كانت محرومة من تلك الخدمة.. ولدحض حجة أن الأرض المتاحة غير كافية، تبرع أحد الأهالى، بقطعة أرض يملكها، ومساحتها فدانين وثمانية قراريط. وتم قبول التبرع، ولكن أقيم عليها مبنى آخر غير المستشفى.

وتم تخصيص قطعة بديلة، لكن تكفى لإقامة وحدة صحية متواضعة عليها. مرت السنون، وفى عام ١٩٨٩، خاطبت المحافظة، الشخص المتبرع، للموافقة على مبادلة قطعة أرض تملكها عائلته على المشاع، متاخمة لمقر الوحدة الصحية، بقطعة مماثلة لها في المساحة والقيمة – بذات الحوض – بغرض توسعة الوحدة القائمة لتصبح «مستشفى أبوالنمرس المركزي» لخدمة أهالي القرية، التي أصبحت مدينة أبوالنمرس، وأهالي الأحد عشر قرية التابعة لها.

ووافق على الطلب، مبادلاً سائر الملاك من أقربائه بأراضٍ أخرى، موقعاً على عقد البدل المقترح، بصفته نائبا عن سائر أفراد العائلة. وتسلمت المحافظة الأرض، بمساحة أقل قليلاً عن ١٠ قراريط (تقريبا ١٧٠٠م٢)، وسارعت ببناء المستشفى. لكن حدث مالم يكن في الحسبان، حيث توفى الشخص المتبرع الأصلى، والمنوط بالتعامل مع المحافظة، عام 1995، دون أن يتسلم البدل.

فتابع ورثته الموقف وتمكنوا، بعد مواقف جدل كثيرة، من الحصول عام ٢٠٠١، على مذكرة رسمية تؤكد قانونية عقد البدل. كما حصلوا على عدد لا يحصى من التأشيرات، باختلاف وتناوب المحافظين، ولكن كلها لم تتعدى كونها«تأشيرات» لا تسمن ولا تغني من جوع. مما اضطرهم بعد معاناة وفراغ صبرهم، إلى اللجوء عام ٢٠١٥، بشكوى لرئاسة الجمهورية، التي تفضلتم بالتأشير عليها للمحافظ«»بإعطاء كل ذي حقٍ حقه«. وأخيرا ظنوا بأنهم قاب قوسين أو أدنى من الحصول على أرضهم، لكن للأسف، كان رد إدارة الأملاك، لا توجد بها أملاك دولة تصلح لهذا البدل.، سواء في المدينة أو القرى التابعة لها، علما بأن، البدل المستحق أقل من ١٠ قراريط. وبعد بضعة أشهر، دار خلالها ما دار من نقاش، وجه المحافظ بتعويض أصحاب الحق، تعويضاً مادياً لكنهم يريدون التعويض، وفقاً للسعر السائد عام ١٩٨٩.

لكن بعد تظلم الورثة، ولجوءهم إلى إدارة الفتوى والتشريع برئاسة مجلس الوزراء، أقرت بأن يحتسب السعر وفقاً للسعر السائد اليوم. وعليه، تم إحالة الملف إلى مصلحة الخدمات الحكومية بوزارة المالية.

وظنوا للمرة الثانية أن الموضوع قارب على الانتهاء، لكنهم بدأوا رحلة تعجيزومعاناة من نوع آخر. لذلك يرجونكم التدخل وإعادة ملكهم لهم خالياً من أيي إشغالات، وتعويضهم عما ألم بهم من ألم وخسارة وما فاتهم من إستفادة.