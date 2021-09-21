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7 مرشحين في اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي المنيا

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7 مرشحين في اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي المنيا 7 مرشحين في اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي المنيا

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أعلنت اللجنة الإدارية بنادي المنيا الرياضي، تلقي طلبات 7 مرشحين في اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الادارة نادي المنيا، والتي تستمر لمدة اسبوه ينتهي الأحد المقبل 26 سبتمبر الجاري.

حيث تقدم لمقعد رئبس مجلس الادارة الرئيس الحالي للمجلس المحاسب عاطف عبد الجابر ، عضو مجلس شورى سابق.، وعلى مقعد نائب رئيس مجلس الادارة المستشار أحمد عمر حسن ، مستشار بالنيابة الإدارية، وعلي العضوية فوق السن 4 مرشحين وهم الدكتور وائل حسين احمد، عضو هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية، وسامح عبد الحكيم عبد المجيد، المدير الاداري للمدارس البريطانية بالمنيا ، و محمد أبو القاسم محمد، مدير مدرسة كفر المنصورة للتعليم الأساسي، وياسر عبد الوهاب محمد، مدير إدارة بشركة للتأمين. وعلى مقعد العضوية تحت السن تقدم مرشح واحد وهو محمود فتح الله عبد الفتاح ، محامي حر .

كان مجلس إدارة النادي قد دعا الجمعية العمومية للانعقاد، يوم الجمعة 12 نوفمبر القادم، في تمام السابعة مساءً، والتي يتضمن جدول أعمالها، انتخابات مجلس إدارة جديد، على أن يبدأ التسجيل والاقتراع اعتباراً من التاسعة صباحاً، وحتى السابعة مساءً، بمقر النادي.

وتشمل الأوراق المطلوبة للترشح فهي : 2 صورة بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل، و2 صورة المؤهل الدراسي ، و 2 صورة الموقف من التجنيد، أصل صحيفة الحالة الجنائية حديث و صورة منه ، و أصل التوكيل الموثق من الشهر العقاري في حالة إنابة المرشح لغيره لتقديم الأوراق للترشيح و صورة ضوئية ، وصورة من إيصال السداد لآخر عامين.

وجاءت رسوم الترشيح للمناصب كالتالي:

1000 جنيه للمرشح على مقعد رئيس مجلس الإدارة.

1000 جنيه للمرشح على مقعد نائب رئيس مجلس الإدارة .

1000 جنيه للمرشح على مقعد أمين الصندوق .

1000 جنيه للمرشح على مقعد فوق السن، و 500 جنيه للمرشح على مقعد تحت السن، على أن يتم سداد تلك الرسوم بخزينة النادي.

المصرى اليوم

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