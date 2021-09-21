مؤكدا فشل المحاولة الانقلابية.. وزير الإعلام السوداني: الأوضاع تحت السيطرة

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قال حمزة بلول الأمير وزير الثقافة والاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية في بيان صحفي تم بثه عبر التليفزيون السوداني إنه تمت السيطرة فجر اليوم الثلاثاء على محاولة انقلابية فاشلة قام بها مجموعة من ضباط القوات المسلحة من فلول النظام البائد.

وأضاف «نؤكد في الحكومة الانتقالية والأجهزة النظامية بأننا نعمل بتنسيق تام، ونطمئن الشعب السوداني أن الأوضاع تحت السيطرة التامة حيث تم القبض على قادة المحاولة الانقلابية من العسكريين والمدنيين ويتم التحري معهم حالياً، بعد ان تمت تصفية آخر جيوب الانقلاب في معسكر الشجرة.

وأوضح وزير الإعلام السوداني أن الأجهزة المختصة تواصل ملاحقة فلول النظام البائد المشاركين في المحاولة الفاشلة.

وتابع «الثورة باقية وماضية في تحقيق غاياتها ومؤسسات الحكم المدني محروسة، بإرادة قوى الثورة وجماهير الشعب السوداني الابي.

ودعا الوزير حمزة بلول كل قوى الثورة من لجان مقاومة وقوى سياسية ومدنية واطراف السلام والاجسام المهنية والنقابية وكل قطاعات الشعب السوداني إلى توخى اليقظة والانتباه إلى المحاولات المتكررة التي تسعى لإجهاض ثورة ديسمبر المجيدة. وقال «تؤكد مؤسسات الحكم المدني انها لن تفرط في مكتسبات الشعب وثورته وانها ستكون على خط الدفاع الأول لحماية الانتقال من قوى الظلام المتربصة بالثورة.

وادان نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والاوقاف السوداني المحاولة الانقلابية الفاشلة، وقال في صفحته على الفيسبوك: لا زال أعداء الوطن والثورة العظيمة يحاولون إجهاض هذا المشروع الوطني العظيم، ولكن سنظل وتظل قوى الثورة حية، ولن تفلح معها محاولات الفاسدين بقايا النظام المباد.

وأضاف مفرح آن الأوان أن تكنس مؤسساتنا السياسية والعسكرية من طغمة المتأسلمين.

ودعا مفرح رفقاء النضال من لجن المقاومة ولجان التغيير والخدمات وقوى الحرية والتغيير، وقوى الكفاح المسلح ليتواصل المد الثوري- ولنجدد عزمنا على حراسة هذا المشروع النبيل

وادان حزب الأمة القومي، المحاولة الانقلابية ووصفها بـ(الفاشلة)، مؤكداً أنه سيعمل على حماية الثورة والحكومة الانتقالية بكل ما أُوتي من قوة.

وقال حزب الأمة القومي السوداني في بيان له، إن هذه المحاولة الانقلابيه استمرارٌا لمحاولات بائسة لإجهاض ثورتنا العظيمة من عدد من ضباط القوات المسلحة السودانية من فلول النظام السوداني البائد على محاولة انقلابية فاشلة من أجل العودة بنا إلى عهد النظام البائد.

وناشد الحزب في بيانه، الجماهير ولجان المقاومة، بالانتفاض من أجل حماية مكتساب الوطن، وقال: “جماهيرنا الصامدة التي ضحت من أجل هذا التحول الديمقراطي، ستقف سداً منيعًا لحماية مشارع الحق ودحر المتربصين بأمن وسلامة الوطن”.

واضاف: ستظل وقفتنا على خط النار رائعة طويلة، سنعلم التاريخ ما معنى الصمود وما معنى البطولة، سنذيقهم جرحًا بجرحٍ، ودمًا بدمٍ وأن الظلم نهايته قصيرة.

من جانبه دعا محمد الفقي سليمان عضو مجلس السيادة السوداني الشعب السودان أن يهبوا للدفاع عن بلادهم وحماية الانتقال، مؤكدا أن الامور تحت السيطرة والثورة منتصرة .

وذكرت صحيفة السوداني المستقلة في السودان نقلا عن مصادر أن السوداني يسيطر على معظم البؤر العسكرية التي انطلق منها الانقلاب وأنه تم اعتقال عدد من الضباط الضالعين في الانقلاب .

وكشفت المصادر عن استسلام جميع ضباط المحاولة الانقلابية بعد حصارهم في سلاح المدرعات، والاستخبارات والشرطة العسكرية السودانية تلقي القبض عليهم، موضحة أن مخطط الانقلاب كان يهدف للسيطرة على القيادة العامة والإذاعة والتلفزيون والكباري، ومن ثم يقوم باعتقال جميع أعضاء مجلسي السيادة والوزراء.