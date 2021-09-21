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ينعى المشير طنطاوي عبر بيان رسمي

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الزمالك ينعى المشير طنطاوي عبر بيان رسمي ينعى المشير طنطاوي عبر بيان رسمي

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نعى مجلس إدارة نادي المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز الـ85 عاماً.

وتعرض المشير حسين طنطاوي لأزمة صحية قبل نحو 3 أشهر، تدهورت على إثرها حالته.

ونشر نادي الزمالك بياناً رسمياً ينعى فيه المشير طنطاوي، وجاء فيه: «نادي الزمالك ينعى المشير محمد حسين طنطاوي.. وزير الدفاع الأسبق.. ويتقدم النادي إلى أسرته وإلى جميع أفراد وضباط وقادة القوات المسلحة وكافة أبناء الوطن بخالص التعازي والمواساة.. ونتضرع جميعًا إلى الله أن يشمله بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يلهم أهله وسائر محبيه الصبر والسلوان».

بيان الزمالك

وتخرج المشير محمد حسين طنطاوي في الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.

المصرى اليوم

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