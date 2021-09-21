الأهلي ينعى المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق

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نعى النادي الأهلي المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق والقائد العام السابق للقوات المسلحة والذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز الـ 85 عاماً.

وقال النادي الأهلي في بيان النعى اليوم: «محمود الخطيب، رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والقطاعات الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى.. سيادة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق، وأحد أبرز الرموز العسكرية الذين وهبوا حياتهم لخدمة وطنهم».

ويتقدم مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بخالص التعازي للمؤسسة العسكرية، ولكل أبناء ومحبي المشير طنطاوي، داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

و«إنا لله وإنا إليه راجعون»