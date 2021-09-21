أخبار عاجلة

أحمد شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن علي معلول والسولية -
خالد الغندور: مساعد حسام البدري لم يكن مقتنعًا بمستواه -
"الغذاء والدواء": 47 منشأة لم تلتزم بنظام توافر الأدوية -
«بورتريه».. أول مدرسة مصرية لتعليم الفنون في نيويورك -
منتدى الثقافة والإبداع يناقش «مشوار بسيوني» بعد حصولها على جائزة «نجيب محفوظ» -
إزالة 112 حالة تعدي على مساحة 12 ألف متر مباني و291 فدان بالشرقية -
«التنمية الثقافية» تبدأ في تقييم مواهب 130 من ذوى القدرات الخاصة بالهناجر -
طلب إحاطة بالبرلمان لسرعة الإنتهاء من تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية -
قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية لعام 20/2021 (نظام الدمج) بمدارس التعليم الفني بالبحر الأحمر -
وزيرة «البيئة» تعلن بدء البرنامج التدريبي السنوى لتصنيف ورصد الطيور المهاجرة بالتعاون مع مشروع الطيور الحوامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

الأهلي ينعى المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق

Print
الأهلي ينعى المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق الأهلي ينعى المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

نعى النادي الأهلي المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق والقائد العام السابق للقوات المسلحة والذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز الـ 85 عاماً.

وقال النادي الأهلي في بيان النعى اليوم: «محمود الخطيب، رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والقطاعات الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى.. سيادة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق، وأحد أبرز الرموز العسكرية الذين وهبوا حياتهم لخدمة وطنهم».

ويتقدم مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بخالص التعازي للمؤسسة العسكرية، ولكل أبناء ومحبي المشير طنطاوي، داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

و«إنا لله وإنا إليه راجعون»

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محاضرة عن حياة الأنبا ويصا وتراثه الأدبي بمكتبة الإسكندرية

محاضرة عن حياة الأنبا ويصا وتراثه الأدبي بمكتبة الإسكندرية

حفل تأبين لمنتسبي «تجارية الإسكندرية».. ورئيس الغرفة: «رد الجميل» (صور)

حفل تأبين لمنتسبي «تجارية الإسكندرية».. ورئيس الغرفة: «رد الجميل» (صور)

الصين تعلن تطعيم سكانها بأكثر من ملياري جرعة من لقاحات ضد كورونا

الصين تعلن تطعيم سكانها بأكثر من ملياري جرعة من لقاحات ضد كورونا

الروس يحصلون على براءة اختراع لتكنولوجيا التحكم بمستوى السكر في الدم دون وخز

الروس يحصلون على براءة اختراع لتكنولوجيا التحكم بمستوى السكر في الدم دون وخز