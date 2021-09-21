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برج القاهرة يحتفل بعيد استقلال أرمينيا بإضاءة علم يريفان

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برج القاهرة يحتفل بعيد استقلال أرمينيا بإضاءة علم يريفان برج القاهرة يحتفل بعيد استقلال أرمينيا بإضاءة علم يريفان

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أعلنت السفارة الأرمينية في احتفال برج القاهرة بعيد استقلال أرمينيا الـ 30، ويتم إضاءة البرج بعلم أرمينيا وعاصمتها يريفان التي تحيي الذكرى الـ 30 لاستقلال البلاد عن الاتحاد السوفيتي.

وزار الرئيس الأرميني أرمين سركسيان مقبرة الشهداء- يرابيلور العسكري صباح اليوم لتخليد ذكرى الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أرمينيا، ووضع الرئيس سركيسيان الزهور على قبور الجنود الذين سقطوا في حربي ناجورنو كاراباغ 2016 و2020.

كما وضع الرئيس الزهور على قبر رئيس الوزراء المغتال فازكين سركيسيان والبطل القومي لأرمينيا مونتي ملكونيان والقائد العسكري الكبير أندرانيك أوزانيان.

المصرى اليوم

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