تفاصيل القبض علي عاطل وزوجته قتلا سائق «توك توك» وألقيا جثته في النيل

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كشفت تحريات مباحث الجيزة غموض العثور على جثة شاب مخنوق، وملقى في مياه النيل بمنطقة الوراق، حيث تبين أنه سائق «توك توك» تعرض للقتل خنقا، وأُلقي بجثته في النيل.

واضافت التحريات، أن المتهم متغيب عن منزله منذ 6 سبتمبر الجاري، وتم تحرير محضر بالواقعة في 15سبتمر من الشهر الجاري.

كانت قسم شرطة الوراق، تلقي بلاغ من شرطة المسطحات المائية بانتشال جثة طافية ملفوفة بسجادة ومربوطة وحبل، وانتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لذكر مجهول الهوية، ومخنوق بحبل غسل.

وقالت التحريات أن المجني عليه سائق توك توك 17 سنة، ومقيم بمنطقة المنيرة وبالفحص تبين انه متغيب عن منزله منذ يوم 6 سبتمبر،وحررت أسرته محضرا بتغيبه، وتبين أن عاطلا وزوجته، استوقفا المجني عليه، واصطحباه لشقتهما بالوراق، ثم اختفى بعدها.

تحديد مكان تواجد المتهمين، القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، وأرشدا عن مكان التوك توك المملوك للمجني عليه، وقال المتهم الأول أن وزوجته استوقفت المجني عليه وطلبت منه نقل بعض الأغراض من شقة مملوكة لهما في الوراق، وكان معهما طفلاهما، وهناك طلبت منه المساعدة في نقل الأغراض إلى الشقة.

واضاف المتهم في التحقيقات، انه أثناء مساعدته المجني عليه زوجته، انقض عليه الزوج بحبل وخنقه حتى فارق الحياة، ثم لفّه في سجادة وأحكم ربطها، ثم توجه وزوجته وطفلاهما إلى نهر النيل وألقي المجني عليه من أعلى كوبري الساحل.

وأمرت النيابة العام بتشريح جثة المجني عليه، للتأكيد من سبب الوفاة، كما طلبت الاجهزة الأمنية استكمال التحريات في الجريمة.