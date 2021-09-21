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ضبط 3 ملايين قرص لعقاقير ومنشطات مجهولة المصدر في القاهرة (صورة)

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ضبط 3 ملايين قرص لعقاقير ومنشطات مجهولة المصدر في القاهرة (صورة) ضبط 3 ملايين قرص لعقاقير ومنشطات مجهولة المصدر في القاهرة (صورة)

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، من ضبط 3 ملايين قرص لعقاقير ومنشطات مجهولة المصدر، بحوزة أحد الأشخاص في حلوان بالقاهرة.

وجاء ذلك، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم.

جانب من المضبوطات والمنشطات

وتمكنت القوة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، وبحوزته كمية من العقاقير والمنشطات مجهولة المصدر، وبمواجهته اعترف بالاتجار بالمنشطات، وتم بإرشاده ضبط مخزن خاص به، عثر بداخله على 3 ملايين قرص من العقاقير والمنشطات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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