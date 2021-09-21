عامل ينتحر بتناول مادة سامة بسوهاج لمروره بمشاكل أسرية

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أنهى اليوم عامل حياته بدائرة مركز المنشاة في جنوب محافظة سوهاج، قالت التحقيقات أنه انتحر بتناول مادة فسفورية سامة، وتوفي أثناء محاولة إسعافه، وذلك بسبب مشاكله الأسرية.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشاة بورود إشارة من مستشفى سوهاج العام، بوصول أشرف. ع. ع «50 سنة- عامل» ويقيم بدائرة المركز إلى مستشفى سوهاج العام، مصاباً بحالة إعياء وغيبوبة وتوفي أثناء إجراء الإسعافات اللازمه له إدعاء تناول مادة سامة، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية وضباط المباحث وتبين من المعاينة والفحص وبسؤال زوجته هناء .أ. م «37 سنة- ربة منزل»، ونجله عبدالله «18 سنة- طالب» ويقيمان بذات الناحية، قيام المذكور بتناول «ماة فسفورية سامة» بالمنزل مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته، بسبب مشاكل أسرية، ونفيا الشبهة الجنائية، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.