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برءاة 3 متهمين في إعادة محاكمتهم بـ«داعش الجيزة»

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برءاة 3 متهمين في إعادة محاكمتهم بـ«داعش الجيزة» برءاة 3 متهمين في إعادة محاكمتهم بـ«داعش الجيزة»

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قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة 3 متهمين في إعادة إجراءات محاكمتهم في الحكم الصادر ضدهم غيابيًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«داعش الجيزة».

صدر الحكم برئاسة المستشار رأفت ذكى محمود وعضوية المستشارين طارق محمود وطارق صلاح عبدالستار وأمانة سر حمدى الشناوى.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكامًا بالسجن المؤبد والمشدد 15 و10 سنوات على المتهمين ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات مع إدراجهم على قوائم الإرهاب، في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

المصرى اليوم

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