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وزير العدل ينعى المشير طنطاوي: رمز وطني أخلص في الدفاع عن

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وزير العدل ينعى المشير طنطاوي: رمز وطني أخلص في الدفاع عن مصر وزير العدل ينعى المشير طنطاوي: رمز وطني أخلص في الدفاع عن

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نعي المستشار عمر مروان وزير العدل , المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم بعد مسيرة كبيرة من العطاء
وأكد وزير العدل أن الفقيد كان قائداً حكيماً وبطلاً مخلصاً لبلده، وسيظل الفقيد وعطاؤه الممتد رمزاً وطنياً نفخر بأنه من أبناء الأوفياء الذين سجلوا في مرحلة فارقة في عمر الوطن فصلاً ثرياً زاخراً بالإخلاص والتفاني في خدمة الوطن ، وأن التاريخ سيتوقف طويلاً أمام الدور الكبير الذي أداه لحماية بلده والحفاظ عليها
وتقدم المستشار عمر مروان بالعزاء إلى المؤسسة العسكرية داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

المصرى اليوم

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