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قضاة النقض والقضاء الأعلى ينعون طنطاوي: ساهم في البطولات وتصدى لـ الإرهاب

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قضاة النقض والقضاء الأعلى ينعون طنطاوي: ساهم في البطولات وتصدى لـ الإرهاب قضاة النقض والقضاء الأعلى ينعون طنطاوي: ساهم في البطولات وتصدى لـ الإرهاب

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نعى المستشار عبد الله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والقضاة أعضاء المجلس وقضاة وأعضاء النيابة العامة والعاملين بالمحاكم والنيابات، اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية اليوم عن عامر ناهز الـ85 عامًا.

وقال «شوضة»، وأعضاء «القضاء الأعلى»، إن الراحل أخلص أبناء ووطننا الغالى مصر وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن وبطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة والذى ساهم خلالها في صناعة أعظم الأمجاد والبطولات التي سُجلت بحروف من نور في تاريخ مصر، وقائدًا ورجل دولة تولى المسؤولية في إدارة البلاد في فترة غاية في الصعوبة وأحلك الظروف تصدى خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر المحدقة التي أحاطت بمصر وحماها من الفتن وبراثن الإرهاب الغاشم وكيد الأعداء وعبر بها إلى بر الأمان.

وأعرب المجلس، عن خالص العزاء والمواساة لأسرة سيادته وللقائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية ورجال القوات المسلحة والشعب المصرى والحكومة المصرية.

المصرى اليوم

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