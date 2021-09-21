"حديقة الملك سلمان" ترسي عقودًا بـ 3.847 مليار ريال على شركات وطنية

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تشمل إنشاء عدد من الأنفاق والجسور.. تزامنًا مع الأعمال الإنشائية

أعلنت مؤسسة حديقة الملك سلمان، أنه وتزامنًا مع انطلاق الأعمال الإنشائية، تمت ترسية عقود بقيمة 3.847 مليار ريال على مجموعة من الشركات الوطنية لتنفيذ أجزاءٍ من مشروع حديقة الملك سلمان.

وقالت المؤسسة: تشمل هذه العقود أعمال تجهيز الموقع، وإنشاء عدد من الأنفاق والجسور على طريق أبي بكر الصديق وطريق العروبة.

وأشارت إلى أن العقود تتضمن كذلك أعمال البنى التحتية وأعمال تجهيز موقع المجمع الملكي للفنون.