أخبار عاجلة

"الغذاء والدواء": 47 منشأة لم تلتزم بنظام توافر الأدوية -
«بورتريه».. أول مدرسة مصرية لتعليم الفنون في نيويورك -
منتدى الثقافة والإبداع يناقش «مشوار بسيوني» بعد حصولها على جائزة «نجيب محفوظ» -
إزالة 112 حالة تعدي على مساحة 12 ألف متر مباني و291 فدان بالشرقية -
«التنمية الثقافية» تبدأ في تقييم مواهب 130 من ذوى القدرات الخاصة بالهناجر -
طلب إحاطة بالبرلمان لسرعة الإنتهاء من تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية -
قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية لعام 20/2021 (نظام الدمج) بمدارس التعليم الفني بالبحر الأحمر -
وزيرة «البيئة» تعلن بدء البرنامج التدريبي السنوى لتصنيف ورصد الطيور المهاجرة بالتعاون مع مشروع الطيور الحوامة -
سيدة تكشف خدعة نفذتها لـ6 سنوات للهروب بملابسها من الجمارك (فيديو) -
شوبير: «محمود متولي حظه وحش في الأهلي زي محمد محمود» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"حديقة الملك سلمان" ترسي عقودًا بـ 3.847 مليار ريال على شركات وطنية

Print
تشمل إنشاء عدد من الأنفاق والجسور.. تزامنًا مع الأعمال الإنشائية

أعلنت مؤسسة حديقة الملك سلمان، أنه وتزامنًا مع انطلاق الأعمال الإنشائية، تمت ترسية عقود بقيمة 3.847 مليار ريال على مجموعة من الشركات الوطنية لتنفيذ أجزاءٍ من مشروع حديقة الملك سلمان.

وقالت المؤسسة: تشمل هذه العقود أعمال تجهيز الموقع، وإنشاء عدد من الأنفاق والجسور على طريق أبي بكر الصديق وطريق العروبة.
وأشارت إلى أن العقود تتضمن كذلك أعمال البنى التحتية وأعمال تجهيز موقع المجمع الملكي للفنون.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الغذاء والدواء": 47 منشأة لم تلتزم بنظام توافر الأدوية

"الغذاء والدواء": 47 منشأة لم تلتزم بنظام توافر الأدوية

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجد بعد تعقيمه في منطقة الجوف

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجد بعد تعقيمه في منطقة الجوف

الصين تقدم أكثر من ملياري جرعة من لقاحات كورونا لسكانها

الصين تقدم أكثر من ملياري جرعة من لقاحات كورونا لسكانها

دون وخز.. اختراع روسي لتكنولوجيا التحكم في مستوى السكر بالدم

دون وخز.. اختراع روسي لتكنولوجيا التحكم في مستوى السكر بالدم