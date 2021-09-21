في اليوم الوطني.. "أمانة جدة" تكشف تفاصيل مشاريع الــ4 مليارات ريال

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جارٍ تنفيذها لتحسين جودة الحياة كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030

كشفت أمانة محافظة جدة عن أبرز المشاريع التي تنفذها تزامنا مع ذكرى اليوم الوطني السعودي الـ 91 والتي تتجاوز تكلتفها الإجمالية 4 مليارات ريال ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة والتي تعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد بن عبيد البقمي أن الأمانة تعمل على تنفيذ مجموعة من المشاريع التي تشمل خدمات البنية التحتية والمرافق العامة، وإنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية، وأنسنة المدينة، بالإضافة لمشاريع تحسين المشهد الحضري.

وبين البقمي أن من أهم مشاريع البنية التحتية مشاريع تصريف مياه الأمطار وتعمل الأمانة على تنفيذ ستة مشاريع بالإضافة لمشروع تخفيض منسوب المياه السطحية ضمن المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية تقدر بـ 765 مليون و451 ألف ريال وتشمل: (مشروع الحفر النفقي لنفق قصر السلام (UP03) - مشروع الشبكة الفرعية لنفق السلام – مشروع حي المنار - مشروع طريق الحرمين بحي النخيل - مشروع حي التيسير - مشروع حي الأصالة - بالإضافة لمشروع تخفيض منسوب المياه السطحية في الشوارع المتضررة بمدينة جدة).

ولفت إلى أن الأمانة أكملت خلال الفترة الماضية تنفيذ ستة مشاريع لتصريف مياه الأمطار ضمن المرحلة الأولى والتي شملت: (مشروع المواقع الحرجة بإجمالي 30 موقعا - مشروع حي الواحة - مشروع محطة الرفع لنفق السلام - مشروع ميدان السارية - مشروع نفق الأمير ماجد مع شارع حراء - ميدان الكرة الأرضية)، وتضمنت المشاريع إنشاء أنابيب بأطوال تجاوزت 61 ألفاً و500 متر وتركيب 623 منهولا و876 مصيدة أمطار بجانب تركيب 191 أنبوب دفع نفقي. كما فتحت الأمانة مؤخراً مظاريف ثلاثة مشاريع بأكثر من 700 مليون ريال وتشمل: حي طيبة، وحي الحمدانية، وحي الهدى وجزء من الأجاويد وجزء من السنابل، وطريق الملك فيصل - شمال (عابر القارات سابقا) وبعض المناطق المحيطة به، وهي حاليا تحت إجراءات الترسية.

وتابع: تقوم الأمانة حالياً بالتنسيق مع كفاءة الإنفاق لاستكمال دعوة الشركات المتخصصة في تنفيذ مشروع لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية لمنطقة الفردوس شمال ابحر بقيمة تتجاوز 250 مليون ريال.

وأضاف البقمي أن مشاريع الأمانة شملت مشاريع الجسور والأنفاق لتسهيل الحركة المرورية في محافظة جدة وتقليص معدل زمن الرحلة اليومية بتكلفة إجمالية تجاوزت 708 ملايين ريال، وكذلك تنفيذ مشاريع للطرق بتكلفة 868 مليون ريال، ومشاريع للإنارة والطرق بأكثر من 284 مليون ريال، وضمن مشاريع الأنسنة التي تهدف لزيادة نصيب الفرد من المرافق الترفيهية والمسطحات الخضراء تنفذ الأمانة مشاريع للمرافق بنحو 248 مليون ريال، ومشاريع للحدائق والتشجير بنحو 488 مليون ريال.