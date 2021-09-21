أمانة حفر الباطن تكمل استعداداتها للاحتفاء بـ"اليوم الوطني 91"

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تحت شعار "هي لنا دار".. مع تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية

أنهت أمانة محافظة حفرالباطن استعداداتها كافة وتجهيزاتها للاحتفاء بـ"اليوم الوطني 91"، حيث تزينت طُرق وشوارع المحافظة والمنتزهات بالأعلام وصور ولاة الأمر والشعارات الوطنية للمملكة، والشاشات الإلكترونية واللوحات المنتشرة في أرجاء المحافظة والتي تحمل هوية اليوم الوطني 91 ، وإضاءة الـ LED الأخضر ، بالإضافة لتزيين المباني التابعة للأمانة بالأعلام والإضاءة التفاعلية والمشغولات الجمالية وإقامة فعالية مصغرة لمنسوبي الأمانة في مقر الأمانة.

وأنهت الأمانة تجهيز مقر الاحتفالات الوطنية في منتزه الملك عبدالله الواقع شمال المحافظة والذي سيشهد العديد من الفعاليات، التي تنطلق يوم الخميس القادم في تمام الساعة الـ5 عصراً.

وتشتمل الاحتفالات الوطنية على"أوبريت وطني، وعروض موسيقية، وأمسيات شعرية، وردكاربت وطن، وجادة فنون تشكيلية، وأخرى شعبية، وأركان ترفيهيه للأطفال، وعروض المسرح للطفل، ومنطقة للمأكولات والقهوة، بالاضافة "لعربة هدايا اليوم الوطني" والتي سوف تنطلق مساء يوم الخميس بمرافقة الدراجات الهوائية ومسيرة الخيول في منتزه وادي فليج وكذلك يوم الجمعة في منتزه النزهة.

و تشهد سماء حفر الباطن منصة ألعاب نارية وشعلة خضراء ومنطادًا هوائيًا يحمل شعار "هي لنا دار" لتجسيد لوحة جمالية بمشاعر وطنية مبهجة.

وشددت الأمانة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية لحماية المجتمع من فيروس كورونا وعدم التهاون فيها.