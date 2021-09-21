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"الغذاء والدواء": 47 منشأة لم تلتزم بنظام توافر الأدوية
-
الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:24 صباحاً
«بورتريه».. أول مدرسة مصرية لتعليم الفنون في نيويورك
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:18 صباحاً
منتدى الثقافة والإبداع يناقش «مشوار بسيوني» بعد حصولها على جائزة «نجيب محفوظ»
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:18 صباحاً
إزالة 112 حالة تعدي على مساحة 12 ألف متر مباني و291 فدان بالشرقية
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:18 صباحاً
«التنمية الثقافية» تبدأ في تقييم مواهب 130 من ذوى القدرات الخاصة بالهناجر
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:18 صباحاً
طلب إحاطة بالبرلمان لسرعة الإنتهاء من تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:18 صباحاً
قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية لعام 20/2021 (نظام الدمج) بمدارس التعليم الفني بالبحر الأحمر
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:18 صباحاً
وزيرة «البيئة» تعلن بدء البرنامج التدريبي السنوى لتصنيف ورصد الطيور المهاجرة بالتعاون مع مشروع الطيور الحوامة
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:18 صباحاً
سيدة تكشف خدعة نفذتها لـ6 سنوات للهروب بملابسها من الجمارك (فيديو)
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:18 صباحاً
شوبير: «محمود متولي حظه وحش في الأهلي زي محمد محمود»
-
الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:17 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
وكالة الأنباء السودانية: اعتقال جميع المشاركين في المحاولة الانقلابية - تغطية خاصة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 01:16 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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