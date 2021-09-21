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غدا.. المهرجان القومي للمسرح يعلن تفاصيل الدورة الـ14

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غدا.. المهرجان القومي للمسرح يعلن تفاصيل الدورة الـ14 غدا.. المهرجان القومي للمسرح يعلن تفاصيل الدورة الـ14

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يعقد المهرجان القومي للمسرح المصري مؤتمرا صحفيا غدا الأربعاء الساعة الخامسة مساء بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، للإعلان عن تفاصيل الدورة الرابعة عشرة، بحضور الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، والفنان القدير إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح، والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكري، وأعضاء اللجنة العليا للمهرجان وبعض الفنانين المكرمين بالمهرجان.

من المقرر أن يشهد المؤتمر تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان، وإعلان عدد العروض المشاركة وكيفية وآلية اختيارها، كما سيتم الكشف عن الفنانين المقرر تكريمهم خلال حفل الافتتاح، وكشف تفاصيل المحور الفكري، وأهم الإصدارات وأسماء مؤلفيها بالإضافة للكشف عن أعضاء لجنة التحكيم.

المصرى اليوم

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