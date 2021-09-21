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رئيس مدينة شبين يتفقد مشروعات «حياة كريمة» في القرى (صور)

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رئيس مدينة شبين يتفقد مشروعات «حياة كريمة» في القرى (صور) رئيس مدينة شبين يتفقد مشروعات «حياة كريمة» في القرى (صور)

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تابع المحاسب خالد العرفى رئيس مركز ومدينة شبين القناطر يرافقة المهندس علاء حسني نائب رئيس المدينة مشروعات حياة كريمة التي تقام في قرى شبين القناطر حيث بدأ رئيس المدينة جولتة بتفقد أعمال الإنشاءات الجارية لمبنى مجلس المدينة الجديد وتبين ان الأعمال تتم بمعدلات مناسبة للجدول الزمنى ولا يوجد أي معوقات لأعمال الإنشاءات ومن المقرر الإنتهاء منه قريبا.

كما تابع سير الأعمال بالمشروعات القومية بالقشيش كمشروع الصرف الصحي بقرى الوحدة ومشروع تأهيل مدرسة القشيش الابتدائية القديمة ومشروع توسعة مدرسة القشيش الإعدادية المشتركة وتأهيل مكتب بريد القشيش.

وتفقد يرافقة خليل عبدالعظيم رئيس الوحده المحليه بقريه طحانوب أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بقرية الكوم الأحمر.

وحضر رئيس المدينة لجنة تسليم الأرض الخاصة لإنشاء مركز طبى متكامل بقرية عرب جهينه تمهيدا للبدء في تنفيذ اعمال المركز.

كما تفقد رئيس المدينة مشروع إنشاء مجمع خدمي بقرية نوي حيث تم الإنتهاء من صب أعمدة الدور الأرضي للمبني وجاري تجهيز الشدة الخشبية تمهيدا لصب سقف الدور الارضي بنسبة اتمام اعمال حوالي ٣٧٪؜ .

وتفقد مشروع إنشاء المجمع الزراعي بقرية نوي حيث تم الإنتهاء من صب القواعد الخرسانية المسلحة للمبني وجاري تنفيذ أعمال العزل وردم القواعد بنسبة إتمام أعمال حوالي ١٩ ٪؜ ومشروع انشاء مدرسة تعليم اساسي بغرب صبيح بنسبة اتمام اعمال حوالي ٥٥ ٪؜.

وأيضا مشروع رفع كفاءة ملعب مركز شباب الزهويين بنسبة اتمام اعمال حوالي ٦٣٪؜ ومشروع رفع كفاءة مركز شباب عرب صبيح حيث تم الانتهاء من اعمال حوالي ٧٨٪؜

المصرى اليوم

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