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جامعة المنيا تُواصل أعمال الكشف الطبي وتلقي لقاح كورونا لطلابها الجُدد والقدامى

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جامعة المنيا تُواصل أعمال الكشف الطبي وتلقي لقاح كورونا لطلابها الجُدد والقدامى جامعة المنيا تُواصل أعمال الكشف الطبي وتلقي لقاح كورونا لطلابها الجُدد والقدامى

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تواصل جامعة المنيا أعمال الكشف الطبي، وتلقي لقاح فيروس كورونا لطلابها الجدد المرشحين لكلياتها للعام الجامعي2021/2022، ولطلابها القدامى بمختلف الفرق الدراسية، وذلك بفعاليات مبادرتي «الجامعة.. حياة» للطلاب الجدد، ومبادرة «أحمي نفسك.. احمي وطنك» لتلقي لقاح لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، تحت رعاية الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، والدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حفاظًا على سلامة منتسبي الجامعة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجهات الدولة نحو حماية مواطنيها، والمقرر لها ان تستمر حتى العاشر من أكتوبر القادم.

وثمن الدكتور مصطفى عبدالنبي الجهود المبذولة بكلاً من إدارتي الخدمات الطبية، والإدارة العامة لرعاية الطلاب وجميع الإدارات المعنية خلال أعمال الكشف الطبي وتلقي لقاح فيروس كورونا للطلاب الجدد في يومه الرابع، وللطلاب القدامى بالكليات، والتي من شأنها تحقيق الانضباط وعدم الزحام والتكدس، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب، ووفقًا للجداول الزمنية المعلنة لجميع كليات الجامعة العشرين من خلال النقاط التسع المخصصة بالجامعة للطلاب من الفرق الثانية وحتي النهائية، وبنقطتي صالات الأنشطة خلف كلية الطب، وبصالات النشاط بمتحف الفن الحديث للطلاب الجدد، مضيفاً أن الجامعة وفرت صالات انتظار للطلاب الجدد يتم بها عرض انشطة مكاتب رعاية الطلاب بالجامعة وبالكليات، وعرض أنشطة الطلاب المتميزين، وتوزيع حافظة تضم دليل تعريفي بأنشطة الفريق داخل الجامعة وخارجها.

ومن جانبه أوضح د. «عصام فرحات» أن مبادرة «الجامعة.. حياة» التي أطلقتها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالتعاون مع طلاب من أجل يقوم خلالها أعضاء الفريق باستقبال الطلاب الجدد، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وكذا توجيههم إلى صالات الكشف الطبي وتلقي اللقاح، والدفع الإلكتروني، مشيراً أن الجامعة ستستقبل طلاب كليات (العلوم، والتربية الفنية، والفنون الجميلة، والتربية «طالبات») حتي نهاية الأسبوع الجاري، لإنهاء إجراءات الكشف الطبي، بالإضافة إلى تلقي لقاح فيروس كورونا

المصرى اليوم

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