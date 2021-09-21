تعرف علي مديري إدارات «تعليم الجيزة» بعد اعتماد الحركة الجديدة

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أعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة حركة إعادة توزيع لمديرى ووكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة وذلك للارتقاء بالعملية التعليمية والعمل على تعظيم الإيجابيات ومعالجة السلبيات وتحقيق الانضباط بالعمل بمختلف الإدارات التعليمية خاصه مع إقتراب بدء العام الدراسى الجديد والتجهيزات المكثفة التي تنفذها محافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم لضمان مرور العملية التعليمية دون أي معوقات.

وشملت الحركة التي إعتمدها محافظ الجيزة تكليف أمل مبروك محمود مدير عام التعليم العام بالمديرية وبكساوى مصطفى سيد مديراً لإدارة جنوب الجيزة التعليمية ونجوى محمد عبدالمعطى مديراً لإدارة كرداسة التعليمية ويكلف ياسر سيف النصر على مديراً لإدارة الصف التعليمية وناصر شعبان شحاته مديراً لإدارة الهرم التعليمية وجمال سعيد إبراهيم مديراً لإدارة العمرانية التعليمية.

ويكلف طارق عطية عطية مديراً لإدارة أوسيم التعليمية وسيد حسن سيد حمدان مديراً لإدارة العجوزة التعليمية ومحمود محمد محمود خطاب مديراً لإدارة بولاق الدكرور التعليمية ويكلف سيد عبدالعزيز عطية مديراً لإدارة ٦ أكتوبر التعليمية وخالد عبدالحميد عثمان مديراً لإدارة الحوامدية التعليمية ومحمد عبدالودود أحمد مديراً لإدارة الوراق التعليمية وأحمد عبدالعزيز عبدالمطلب مديراً لإدارة العياط التعليمية ويكلف السيد عاشور محمد مديراً محمد مديراً لإدارة الشيخ زايد التعليمية.

ويكلف مجدى محمد غنيمى مديراً محمد مديراً لإدارة شمال التعليمية وعبدالمقصود السعيد إبراهيم مديراً لإدارة أبوالنمرس التعليمية ورفعت عقيلى مديراً لإدارة البدرشين التعليمية وعاطف محمد ابراهيم مديراً لإدارة الدقى التعليمية ومحمد يحي فريد مديراً لإدارة منشأة القناطر التعليمية وسمير عبدالستار حجازى مديراً لإدارة أطفيح التعليمية ويوسف رياض عبدالمعطى مديراً لإدارة الواحات التعليمية.

كما شملت حركه وكلاء الإدارات التعليمية تكليف هالة كمال عباس وكيل إدارة جنوب الجيزة التعليمية ويكلف صلاح حامد شافعي وكيل إدارة كرداسة التعليمية.

يكلف عزت محمد حسن وكيل إدارة الصف التعليمية وحنان محمد محمد موسى وكيل إدارة الهرم التعليمية.

كما كلف على عبداللطيف وكيل إدارة العمرانية التعليمية ويكلف مروان غراب وكيل إدارة أوسيم التعليمية.

و مجدى فهمى شديد وكيل إدارة العجوزة التعليمية وعصام صلاح وكيل إدارة بولاق الدكرور التعليمية

وفاتن عبدالرازق وكيل إدارة 6 أكتوبر التعليمية ومحمد قطب وكيل إدارة الحوامدية التعليمية.

وأيمن كمال وكيل إدارة الوراق التعليمية وعبدالتواب على أمين وكيل إدارة العياط التعليمية

و أحمد زكريا وكيل إدارة الشيخ زايد التعليمية وتكلف وسهير عبدالرحمن وقاد وكيل إدارة شمال الجيزة التعليمية.

وأحمد قرشى وكيل إدارة أبوالنمرس التعليمية وخالد فاروق وكيل إدارة البدرشين التعليمية.

وعزة هريدى وكيل إدارة الدقى التعليمية ويكلف ومصطفى الطحاوى وكيل إدارة منشأة القناطر التعليمية

ومصطفى بدران وكيل إدارة اطفيح التعليمية ويكلف أحمد جمعة وكيل إدارة الواحات التعليمية.