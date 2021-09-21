وزارة النقل: وضع حواجز على الدائري لحماية الأرواح

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استجابت وزارة النقل لطلب مقدم من النائب المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عمل حواجز لحماية الأراح في عدد من المناطق على الطريق الدائري.

ورد مكتب وزير النقل للاتصال السياسي لمجلسي النواب والشيوخ، على طلب النائب إيهاب منصور في هذا الشأن، بخطاب جاء فيه: إيماء إلى الطلب المقدم من سيادتكم للسيد الفريق وزير النقل بشأن طلب الموافقة على عمل حواجز على الطريق الدائري بمنطقة كفر غطاطي حفاظا على الأرواح. أرجو التفضل بالإحاطة أنه ببحث هذا الموضوع مع الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري والتي أفادت بأنه جاري تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لجميع الحواجز بالمنطقة المطلوبة.