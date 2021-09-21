كورونا حول العالم: 4 ملايين و715 ألف وفاة.. والإصابات تقترب من 300 مليون حالة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا»، حتى يوم الثلاثاء أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين ونحو 715 ألف وفاة، فيما تقترب حصيلة الإصابات الإجمالية من 300 مليون حالة، تعافى منهم 206 ملايين وما يزيد عن 576 ألف مريض.

وتواصل جائحة «كورونا» تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الإثنين 401 ألف و674 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 5،741 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الإثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: روسيا (778 وفاة)، واميركا (746 وفاة)، وايران (344 وفاة)، وماليزيا (301 وفاة)، والهند (251 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (86،072 إصابة)، وبريطانيا (36،100 إصابة)، وتركيا (27،688 إصابة)، والهند (24,925 إصابة)، وروسيا (19,744 إصابة)، فيما لا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأشارت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات هي: أميركا (694،619 وفاة)، والبرازيل (591،034 وفاة)، والهند (445،416 وفاة)، والمكسيك (271,765 وفاة)، والبيرو (199,808 وفيات).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (43،107،628 إصابة)، والهند (33،504,534 إصابة)، والبرازيل (21,247,667 إصابة)، وبريطانيا (7,465,448 إصابة)، وروسيا (7,313,851 إصابة)