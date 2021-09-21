التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة

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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة «أنصار الله» «الحوثيين» باتجاه خميس مشيط جنوبي المملكة.

وأكد التحالف، في بيان له، أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيبن والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، مشددا على أنه «تم التصدي لكافة محاولات الميليشيا بإطلاق مسيرات مفخخة.

وتمكن التحالف من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي وما مجموعه 4 طائرات مسيرة، أطلقتها جماعة «أنصار الله» اليمنية باتجاه السعودية، كما أعلن التحالف، مساء أمس الاثنين، «إحباط هجوم وشيك خططت لتنفيذه قوات جماعة أنصار الله في اليمن، بواسطة زورقين مفخخين في مياه البحر الأحمر.