الشباب والرياضة بكفر الشيخ تنظم مبادرة ٧ الصبح الرياضية

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نظمت مديرية الشباب والرياضة، بمحافظة كفرالشيخ، مبادرة 7 صباحاً الرياضية بمراكز شباب المحافظة، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وإشراف الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعبدالمنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، وذلك تحت شعار «العب رياضتك زود مناعتك».

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، على اهمية التزام المشاركين في مبادرة ممارسة الرياضة بالمنزل أو بمراكز الشباب في السابعة صباحا، الإجراءات الاحترازية ضد كورونا والتعقيم وارتداء الكمامة الطبية وقياس الحرارة، مثنيا على إقبال من المواطنين على ممارسة الرياضة أيام السبت والثلاثاء والجمعة من كل أسبوع من السابعة السابعة إلى التاسعة والنصف صباحا.

الشباب والرياضة

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، تنفيذ تلك المبادرة من داخل تلك مراكز الشباب ومن داخل الملاعب والقاعات التابعة لتلك مراكز الشباب يومى «السبت، الثلاثاء، الجمعه» من كل اسبوع، حيث شارك مركز شباب الترزى ببيلا، ومركز شباب خليج قبلى بمطوبس وذلك ضمن خطة المركز عن شهر سبتمبر، موضحاً يهدف المشروع تنشئة الطلائع والشباب رياضياً وبدنيا.

واضاف عبدالمنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، أن هدف الوزارة هو نقل المبادرة وثقافة الرياضة لكافة أفراد الأسرة بمشاركة مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وتم تطوير الفكرة عن طريق المدرب المنزلى الذي يعمل من المنزل ويكون مؤهلا ومدربا، بدلا من الذهاب لمراكز الشباب، وإطلاق مراكز خدمة مجتمعية بشأن العمل مع المؤسسات لإيصال الفكرة، بالإضافة لفقرات سوء التغذية والنحافة وشرح وسائل زيادة المناعة وممارسة الرياضة، جاء ذلك باشراف وحضور عدد من القيادات التنفيذية.