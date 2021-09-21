من الجيزة إلى سوهاج.. رحلة سقوط المتهمين بسرقة المساكن في بولاق (صورة)

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المساكن بأسلوب كسر الكالون في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

وكان أحد المواطنين، قدم بلاغًا لقسم شرطة بولاق الدكرور، بأنه عقب عودته اكتشف كسر باب الشقة وسرقة مبلغ مالي، ومشغولات ذهبية من داخل مسكنه ووجود كسر بكالون الباب الرئيسي.

مشغولات ذهبية ومبالغ مالية ضبطت بحوزة التشكيل العصابي

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى تخصص فـى ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب «كسر الكالون» ضم شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة المشار إليها، وتم بإرشادهما ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، والمشغولات الذهبية، كما أضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المستولى عليه فـى سداد ديونهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.