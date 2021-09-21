أخبار عاجلة

"الغذاء والدواء": 47 منشأة لم تلتزم بنظام توافر الأدوية -
«بورتريه».. أول مدرسة مصرية لتعليم الفنون في نيويورك -
منتدى الثقافة والإبداع يناقش «مشوار بسيوني» بعد حصولها على جائزة «نجيب محفوظ» -
إزالة 112 حالة تعدي على مساحة 12 ألف متر مباني و291 فدان بالشرقية -
«التنمية الثقافية» تبدأ في تقييم مواهب 130 من ذوى القدرات الخاصة بالهناجر -
طلب إحاطة بالبرلمان لسرعة الإنتهاء من تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية -
قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية لعام 20/2021 (نظام الدمج) بمدارس التعليم الفني بالبحر الأحمر -
وزيرة «البيئة» تعلن بدء البرنامج التدريبي السنوى لتصنيف ورصد الطيور المهاجرة بالتعاون مع مشروع الطيور الحوامة -
سيدة تكشف خدعة نفذتها لـ6 سنوات للهروب بملابسها من الجمارك (فيديو) -
شوبير: «محمود متولي حظه وحش في الأهلي زي محمد محمود» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

من الجيزة إلى سوهاج.. رحلة سقوط المتهمين بسرقة المساكن في بولاق (صورة)

Print
من الجيزة إلى سوهاج.. رحلة سقوط المتهمين بسرقة المساكن في بولاق (صورة) من الجيزة إلى سوهاج.. رحلة سقوط المتهمين بسرقة المساكن في بولاق (صورة)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المساكن بأسلوب كسر الكالون في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

وكان أحد المواطنين، قدم بلاغًا لقسم شرطة بولاق الدكرور، بأنه عقب عودته اكتشف كسر باب الشقة وسرقة مبلغ مالي، ومشغولات ذهبية من داخل مسكنه ووجود كسر بكالون الباب الرئيسي.

مشغولات ذهبية ومبالغ مالية ضبطت بحوزة التشكيل العصابي

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى تخصص فـى ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب «كسر الكالون» ضم شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة المشار إليها، وتم بإرشادهما ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، والمشغولات الذهبية، كما أضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المستولى عليه فـى سداد ديونهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«بورتريه».. أول مدرسة مصرية لتعليم الفنون في نيويورك

«بورتريه».. أول مدرسة مصرية لتعليم الفنون في نيويورك

منتدى الثقافة والإبداع يناقش «مشوار بسيوني» بعد حصولها على جائزة «نجيب محفوظ»

منتدى الثقافة والإبداع يناقش «مشوار بسيوني» بعد حصولها على جائزة «نجيب محفوظ»

إزالة 112 حالة تعدي على مساحة 12 ألف متر مباني و291 فدان بالشرقية

إزالة 112 حالة تعدي على مساحة 12 ألف متر مباني و291 فدان بالشرقية

«التنمية الثقافية» تبدأ في تقييم مواهب 130 من ذوى القدرات الخاصة بالهناجر

«التنمية الثقافية» تبدأ في تقييم مواهب 130 من ذوى القدرات الخاصة بالهناجر