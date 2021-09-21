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«بدعوى توظيفها» ..ضبط سيدة لقيامها بالنصب والإحتيال على المواطنين بالغربية

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«بدعوى توظيفها» ..ضبط سيدة لقيامها بالنصب والإحتيال على المواطنين بالغربية «بدعوى توظيفها» ..ضبط سيدة لقيامها بالنصب والإحتيال على المواطنين بالغربية

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات بلاغا للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية وآخران، بقيام (حاصلة على دبلوم – مقيمة بدائرة المركز) بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.
أسفرت التحريات عن صحة الواقعة، وتبين قيام المتهمة بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الدواجن والأعلاف مقابل أرباح شهرية متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقـانــون، مما مكنها من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (470 ألف جنيه) من الشاكين وتوقفها عن سداد الأرباح المتفق عليها أو رد المبالغ المالية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها للواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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