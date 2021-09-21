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هل هناك خلاف أم تنافس بين والإمارات... مسؤول إماراتي بارز يوضح

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وأوضح القرقاوي في مقابلة مع "CNN" أن "ازدهار هذه المنطقة، كل بلد في هذه المنطقة، أمر جيد للجميع"، حيث أكد أن هناك "عدد كافٍ من الدول الفاشلة في هذه المنطقة، وقد حان الوقت للمضي قدمًا".

© REUTERS / WAM

وتابع أنه "من المهم جدا أن يكون لهذه المنطقة مركز جذب وهذا هو دور الإمارات"، مشيرا إلى أنه "مهما يحدث في أو قطر أو ، فإنه من المهم المضي قدما".

وقال: "نحن دولة بعمر الخمسين عاما، وعندما يتعلق الأمر بالدول فإننا لا نزال يافعين، ولكننا نؤمن أننا كدولة دورنا مهم في هذا الجزء من العالم تتطلب هذه المنطقة نموذجا متناميا محليا، والإمارات نموذج متنام محليا. لقد بدأت من لا شيء، لا طرق ولا جامعة ولا شيء وهي تظهر اليوم ما يمكن للبشرية أن تفعله عندما تكون هناك بيئة وقيادة وتنظيم صحيح وسيادة للقانون، من عدم وجود طرق إلى الوصول للمريخ".

وعلى الرغم من العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الحليفين، تتنافس السعودية والإمارات في جذب المستثمرين والشركات. وتباينت مصالح البلدين الوطنية على نحو متزايد في أمور مثل علاقتهما بكل من إسرائيل وتركيا.

ودار الحديث خلال الفترة الماضية عن وجود "خلاف" وليس مجرد تنافس بين المملكة العربية السعودية والإمارات، ظهر في معارضة الإمارات لتمديد مقترح لقيود الإنتاج في منظمة "أوبك+" لمدة ثمانية أشهر وهو ما تفضله السعودية.

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