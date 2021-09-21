أخبار عاجلة

"الغذاء والدواء": 47 منشأة لم تلتزم بنظام توافر الأدوية -
«بورتريه».. أول مدرسة مصرية لتعليم الفنون في نيويورك -
منتدى الثقافة والإبداع يناقش «مشوار بسيوني» بعد حصولها على جائزة «نجيب محفوظ» -
إزالة 112 حالة تعدي على مساحة 12 ألف متر مباني و291 فدان بالشرقية -
«التنمية الثقافية» تبدأ في تقييم مواهب 130 من ذوى القدرات الخاصة بالهناجر -
طلب إحاطة بالبرلمان لسرعة الإنتهاء من تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية -
قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية لعام 20/2021 (نظام الدمج) بمدارس التعليم الفني بالبحر الأحمر -
وزيرة «البيئة» تعلن بدء البرنامج التدريبي السنوى لتصنيف ورصد الطيور المهاجرة بالتعاون مع مشروع الطيور الحوامة -
سيدة تكشف خدعة نفذتها لـ6 سنوات للهروب بملابسها من الجمارك (فيديو) -
شوبير: «محمود متولي حظه وحش في الأهلي زي محمد محمود» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

الرئيس البرازيلي يأكل في الشارع بعد منعه من دخول مطعم بأمريكا (تعرف على السبب)

Print
الرئيس البرازيلي يأكل في الشارع بعد منعه من دخول مطعم بأمريكا (تعرف على السبب) الرئيس البرازيلي يأكل في الشارع بعد منعه من دخول مطعم بأمريكا (تعرف على السبب)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفض مطعم في نيويورك السماح للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، بالدخول وتناول وجبة طعام داخله.

وخلال تواجده في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة قصد الرئيس البرازيلي أحد المطاعم برفقة من كان معه، إلا أنه تفاجأ بمنعه من الدخول من قبل القائمين وذلك لعدم تلقيه لقاحًا ضد «كورونا»، ليضطر لتناول الطعام في الشارع. وفقا لوكالة سبوتنيك.

ويحظر دخول المطاعم بدون شهادة تطعيم ضد فيرس كورونا في نيويورك، بينما يسمح بالدخول والتجول داخل مبنى هيئة الأمم المتحدة دون الحصول عليه.

وفي وقت سابق، حثّ عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو قادة العالم القادمين على أن يتم تطعيمهم قبل زيارة المدينة، وأدلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالتصريح نفسه.

وافتتحت الدورة السادسة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 سبتمبر، سيعقد الأسبوع رفيع المستوى، الحدث الرئيسي للدورة، في الفترة من 21 إلى 27 سبتمبر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«بورتريه».. أول مدرسة مصرية لتعليم الفنون في نيويورك

«بورتريه».. أول مدرسة مصرية لتعليم الفنون في نيويورك

منتدى الثقافة والإبداع يناقش «مشوار بسيوني» بعد حصولها على جائزة «نجيب محفوظ»

منتدى الثقافة والإبداع يناقش «مشوار بسيوني» بعد حصولها على جائزة «نجيب محفوظ»

إزالة 112 حالة تعدي على مساحة 12 ألف متر مباني و291 فدان بالشرقية

إزالة 112 حالة تعدي على مساحة 12 ألف متر مباني و291 فدان بالشرقية

«التنمية الثقافية» تبدأ في تقييم مواهب 130 من ذوى القدرات الخاصة بالهناجر

«التنمية الثقافية» تبدأ في تقييم مواهب 130 من ذوى القدرات الخاصة بالهناجر