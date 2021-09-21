الرئيس البرازيلي يأكل في الشارع بعد منعه من دخول مطعم بأمريكا (تعرف على السبب)

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رفض مطعم في نيويورك السماح للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، بالدخول وتناول وجبة طعام داخله.

وخلال تواجده في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة قصد الرئيس البرازيلي أحد المطاعم برفقة من كان معه، إلا أنه تفاجأ بمنعه من الدخول من قبل القائمين وذلك لعدم تلقيه لقاحًا ضد «كورونا»، ليضطر لتناول الطعام في الشارع. وفقا لوكالة سبوتنيك.

ويحظر دخول المطاعم بدون شهادة تطعيم ضد فيرس كورونا في نيويورك، بينما يسمح بالدخول والتجول داخل مبنى هيئة الأمم المتحدة دون الحصول عليه.

وفي وقت سابق، حثّ عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو قادة العالم القادمين على أن يتم تطعيمهم قبل زيارة المدينة، وأدلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالتصريح نفسه.

وافتتحت الدورة السادسة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 سبتمبر، سيعقد الأسبوع رفيع المستوى، الحدث الرئيسي للدورة، في الفترة من 21 إلى 27 سبتمبر.