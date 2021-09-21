«البحوث الإسلامية» ينعى المشير طنطاوي: «كان له دورًا بارزًا في حماية الوطن»

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نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، الذي وافته المنية، اليوم، عن عمر ناهز ٨٥ عامًا.

وقال المجمع في بيان، الثلاثاء، إن «الفقيد كان له دورًا بارزًا في حماية الوطن، والحفاظ على أمنه واستقراره على مر عقود مضت، وخلال فترات مهمة في تاريخ الدولة المصرية».

وأضاف «يتقدم المجمع بخالص التعازي إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة والشعب المصري؛ سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد برحمته، وأن يجعل ما قدمه في خدمة الوطن في ميزان حسناته».

