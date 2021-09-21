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صور 3 أبطال مصريين على غلاف كتاب اللغة الإنجليزية بالثانوية العامة

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صور 3 أبطال مصريين على غلاف كتاب اللغة الإنجليزية بالثانوية العامة صور 3 أبطال مصريين على غلاف كتاب اللغة الإنجليزية بالثانوية العامة

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أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تلقي الكثير من الأسئلة عن صور الغلاف لكتاب اللغة الانجليزية المعدل للصف الثالث الثانوي وهو كتاب لهذا العام وكذلك سأل الكثيرون عن الأشخاص على الغلاف.

وأضاف شوقي في تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الصور لعدد من الأشخاص وهم (من اليمين إلى اليسار):

١) الفتاة الأولى هي «ياسمين مصطفى»، من دمياط، نابغة مصرية في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا والحاصلة على المركز الاول في العالم في مسابقة انتل للعلوم والهندسة من بين ١٧٠٠ مشترك من ٨٧ دولة.

٢) الفتاة الثانية هي «فريال أشرف» (الزي الأبيض): أول فتاة مصرية تحصل على الميدالية الذهبية في الكاراتيه في أولمبياد طوكيو ٢٠٢١.

٣) «أحمد الجندي»: صاحب الميدالية الفضية في الخماسي الحديث في أولمبياد طوكيو ٢٠٢١.

٤) المؤلف البريطاني الشهير «شارلز ديكينز».

المصرى اليوم

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